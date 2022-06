Semarak Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race, Momen bLU cRU Magnet Kemeriahan

JAKARTA – Perhelatan seri perdana Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race pada 18-19 Juni 2022 di Sentul International Circuit, Bogor, berlangsung sukses dengan berbagai agenda yang dilaksanakan. Semua peserta dan juga penonton yang hadir merasakan keseruan atmosfer event One Make Race (OMR) Yamaha ini. Juga tak lupa menjalani protokol kesehatan selama event ini berlangsung.

Setelah dua tahun lamanya tidak digelar karena pandemi, pelaksanaan Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race ini dapat dinikmati dengan penuh antusias. Hal itu terlihat dari kompetitifnya balapan yang dijalani oleh para bLU cRU Pro Racer yaitu pembalap profesional Yamaha dan bLU cRU Private Racer (konsumen atau komunitas Yamaha yang aktif berpartisipasi di dunia racing seperti Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race). Serta ratusan komunitas yang merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans yang memeriahkan aktivitas ini dengan melakukan victory lap di trek sirkuit.

Komunitas dan media juga ikut merasakan pengalaman baru menjajal motor All New R15 Connected Series dalam riding experience di sirkuit Sentul. Sebelum turun ke trek, mereka mendapatkan bekal panduan dari Yamaha Riding Academy (YRA) dan pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia yaitu M.Faerozi Toreqottullah.

Di arena balapan, berbagai kelas dilombakan yaitu:

Superstock up to 1000 cc

R25 Pro Rider

R25 Super Community Pro Rider

R25 Comm Pro Rider

R25 Comm A

R25 Comm B

R15 Pro Rider

R15 Idemitsu Junior Pro

R15 Comm Pro

R15 Comm A

R15 Comm B

R15 Comm B Beginner

Jimmy, salah satu komunitas yang ambil bagian di kelas R25 Comm Pro Rider sekaligus memenangkan kelas itu, mengaku dapat memuaskan dahaganya untuk menyalurkan hobi balapan.

“Ikut balapan Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race kali ini terasa istimewa karena dua tahun event ini tidak diadakan. Saya sangat antusias dalam mempersiapkan balapan ini hingga hari kompetisi. Beberapa kali saya podium pertama di kelas R25 Comm dan senang sekali di seri ini bisa juara pertama lagi. Suasana event kali ini begitu meriah dan semua yang datang bergembira baik yang balapan maupun yang nonton race,” ungkap Jimmy (ROCK Barn Racing Team).

Sementara itu, setelah merasakan riding experience menggeber All New R15M Connected-ABS di sirkuit, Vincentius Jeff dari komunitas Ayo (Asosiasi Yamaha Owners) mengatakan motor generasi terbaru R Series itu sarat dengan keunggulan yang dapat dimanfaatkan juga kala digunakan di trek sirkuit.

”Kali ini beda rasanya karena mendapatkan kesempatan menjajal All New R15M Connected-ABS di sirkuit saat gelaran Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race. Suasananya begitu menggembirakan karena bisa berkumpul dengan teman-teman komunitas di event balapan populer Yamaha ini. Saya juga ikut victory lap di trek dan menyaksikan langsung kompetisi balapan. Bisa riding motor All New R15M Connected-ABS di sirkuit juga membuat momen kali ini tak terlupakan. Saya rasakan keunggulan motor ini dengan Quick Shifter membuat proses perpindahan gigi ke atas lebih cepat karena tidak perlu menekan tuas kopling sehingga akselerasi motor lebih cepat. Ada juga TCS (Traction Control System) yang mencegah ban belakang kehilangan traksi di trek licin. Moge look motor ini juga keren banget, apalagi saat riding di sirkuit bikin bangga,” tutur Vincentius.

Momen Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race memberikan kegembiraan bagi semua kalangan yang ambil bagian di dalamnya. Selanjutnya, nantikan aktivitas balapan ini dan keseruan lainnya di putaran berikutnya baik itu dari kompetisi balapan maupun riding experience All New R15 Connected Series. (*/r)