Yamaha Ajak Konsumen dan Komunitas Ambil Bagian di Event bLU cRU

JAKARTA – Aktivitas Yamaha bLU cRU telah menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh konsumen maupun komunitas. Agenda menarik yang disajikan membuat mereka ingin menjadi bagian dari keseruan kegiatan bLU cRU yang memberikan banyak manfaat.

Para peserta merasakan Enjoy, Skill Up dan Connect saat mengikuti event bLU cRU yang memberikan kesan tak terlupakan. Mereka dapat Enjoy keseluruhan kegiatan, lalu sebagai ajang memperoleh Skill Up berkendara dari tim Yamaha Riding Academy (YRA) dan dapat Connect mempererat hubungan yang kuat dengan sesama pengendara motor Yamaha lainnya.

Salah satu event bLU cRU yang kerap diadakan adalah terkait riding experience motor All New R15 Connected Series dan WR 155 R yang diberikan kepada konsumen dan komunitas.

Seperti yang diadakan pada pekan ini yaitu bLU cRU riding experience, Kamis 14 Juli 2022 menggunakan All New R15 Connected Series di Sentul International Circuit dan bLU cRU Community Fun Riding Experience menjajal WR 155 R di area Hambalang, Bogor, Sabtu 16 Juli 2022.

Yamaha mengajak konsumen dan komunitas yang merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans untuk ambil bagian mendapatkan pengetahuan teknik yang tepat menggunakan All New R15 Connected Series dan praktek berkendara di sirkuit. Sedangkan teori juga diberikan untuk menjajal WR 155 R di trek off road bervariasi yang dijumpai di rute perjalanan.

”Berbagai event bLU cRU rutin kami adakan, dan telah mengundang minat tinggi dari bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans. Misalnya buat mereka yang ingin merasakan kesenangan berkendara menggunakan motor All New R15 Connected Series di sirkuit atau WR 155 R di jalur off road. Wadah ini memberikan mereka tambahan ilmu teknik berkendara yang benar dan langsung diterapkan saat riding motor. Pengalaman ini juga membuat mereka semakin menikmati kegemaran riding di lintasan sirkuit memakai All New R15 Connected Series maupun memakai WR 155 R di trek off road. Di samping itu mereka juga dapat memperluas ikatan diantara sesama biker Yamaha,” papar Sudrajat Jonathans, Chief Yamaha DDS Bogor.

Berbekal panduan yang diberikan oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA) dan “Spirit of Challenge” bLU cRU, para peserta yang menggeber All New R15 Connected Series asyik menimba pengalaman berharga memanfaatkan kesempatan di sirkuit yang tak akan selalu diperoleh. Karena itu mereka gunakan sebaik mungkin guna merasakan keunggulan fitur dan teknologi All New R15 Connected Series ketika digunakan di sirkuit.

Sedangkan bLU cRU Rider yang turut serta di aktivitas bLU cRU Offroad kali ini adalah member komunitas WR Owner Indonesia (WOI). Dengan motor WR 155 R mereka menyusuri beragam karakter jalur offroad di rute perjalanan yang dilewati. Baik itu melewati jalan rusak dan berlubang, area pegunungan memadukan tanjakan dan turunan, serta trek menantang lainnya. Bersama-sama mereka menikmati kegembiraan yang diperoleh pada momen bLU cRU ini.

”Acara bLU cRU selalu menarik, saya merasa beruntung bisa ambil bagian pada riding experience on road menggunakan All New R15 Connected Series dan di trek off road memakai WR 155 R. Saya pengguna WR 155 R dan kerap trabasan atau riding di jalur off road. Setelah mengikuti kegiatan bLU cRU off road seperti di akhir pekan ini, saya jadi lebih paham teknik berkendara yang tepat. Biasanya yang penting ngegas sekarang diperbaiki terutama riding position yang benar saat di tanjakan dan turunan, juga mempengaruhi handling motor jadi lebih nyaman, lalu trabasan pun lebih mudah. Sedangkan ketika mencoba All New R15M Connected-ABS di sirkuit, saya menyesuaikan riding position dan feel berkendara. Yang paling terasa adalah karena terbiasa lebih sering lean out di tikungan jalur off road, jadi harus beradaptasi membiasakan lean in di tikungan saat di sirkuit. Hal ini pun berkat mengikuti acara bLU cRU jadi diarahkan oleh Yamaha Riding Academy (YRA) mengenai teknik berkendara di sirkuit. Kami dari WR Owner Indonesia (WOI) juga merasakan manfaat komunitas ikut bertumbuh dengan penambahan member karena pengguna WR 155 R yang tertarik bergabung setelah melihat kami aktif mengikuti event bLU cRU,” beber Nanang Apriyono, Sekjen WR Owner Indonesia (WOI) chapter Jakarta. (*/r)