Mesin NEW Honda CBR 250 RR Alami Peningkatan Peforma

PONTIANAK – NEW Honda CBR 250 RR telah resmi mengaspal di Kalimantan Barat. Peluncurannya langsung dilakukan Astra Motor Kalimantan Barat, main dealer sepeda motor Honda wilayah Kalbar, Minggu 16 Oktober 2022. Mengusung konsep Pride in Every Ride, kehadiran New Honda CBR disambut antusias oleh masyarakat daerah ini. Terlihat dengan ramainya pengunjung memenuhi pentas kegiatan di Gaia Mall Bumi Raya City, yang juga diwarnai dengan aksi hiburan.

Hiburan yang ditawarkan juga tidak kalah menarik, yaitu RC Exhibition, Body Jeans Muscle Show, Music Performance, serta ada spesial performance dari Parsley Band dan Garwill x Mcgoozy yang menambah semangat para pengunjung selama acara berlangsung.

Main Dealer Astra Motor Kalbarjuga menyiapkan area Riding Test New Honda CBR 250 RR lengkap dengan booth Honda, display unit, apparel & aksesoris, serta tidak lupa membagikan spesial merchandise bagi seluruh konsumen yang mencoba riding test di area yang sudah ditentukan .

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat, Lukas Ferinata mengungkapkan respon positif dari masyarakat terhadap produk terbaru sepeda motor Honda ini. Tingginya antusias masyarakat dalam event launching ini, juga dapat dirasakan oleh Astra Motor Kalbar.

“Terimakasih kepada masyarakat dan seluruh undangan yang telah menyempatkan untuk hadir di gelaran event launching ini, event launching ini akan menjadi langkah awal yang baik bagi kami Main Dealer Astra Motor Kalbar, dan semoga New CBR 250 RR dapat diterima oleh masyarakat Kalbar khususnya para pecinta motor sport premium,” tutur Lukas dalam konferensi pers sebelum peluncuran New Honda SBR 250 RR.

New Honda CBR250RR tetap mengusung total control sebagai DNA CBR series. Yaitu meliputi desain berkarakter kecepatan, performa tinggi dan fitur melimpah seperti motor balap. Supersport Honda varian SP dan SP Quick Shifter dibekali mesin baru melalui pengembangan kompresi mesin yang meningkat di ruang pembakaran. Juga perubahan ukuran gear ratio yang meningkatkan performa saat berkendara.

Perubahan di sisi mesin New Honda CBR250RR menghasilkan tenaga optimal, torsi yang optimal dan kecepatan puncak lebih tinggi. Sekaligus menjadikan tarikan responsif. Berbagai perubahan model ini memberikan daya sensasi bermanuver yang lebih lincah dan stabil untuk melaju di tengah padatnya jalur kota, maupun untuk menaklukkan tikungan sirkuit.

Melengkapi peningkatan performa serta pembaruan desain bodi motor, beragam fitur baru pun disematkan seperti separated function fork – big piston (SFF-Big Piston) inverted pada suspensi depan serta hazard lamp pada varian SP dan SP-Quick Shifter. (ars)