Komunitas Honda Jelajahi Pulau Lombok Menuju WSBK dan IATC Mandalika

JAKARTA – Puluhan bikers Honda hadir di Mandalika untuk mendukung langsung para pebalap Indonesia binaan Astra Honda Motor (AHM) di Idemitsu Asia Talent Cup 2022 sekaligus meramaikan gelaran balap dunia MOTUL FIM Superbike World Championship 2022.

Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kebersamaan sesama bikers dan kontribusi mendukung UMKM lokal. Kegiatan yang bertajuk “Honda Communitrip Goes to Mandalika” ini juga menjelajahi berbagai destinasi unik dan ikon wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ditemani dengan New CBR250RR.

Pada Sabtu (12/11), sebanyak 50 bikers loyal Honda melakukan city rolling menuju Sirkuit Internasional Mandalika. Dengan mengedepankan keselamatan berkendara para peserta dibekali edukasi safety riding yang diberikan sebelum perjalanan touring dilakukan.

Turing sepanjang kurang lebih 70 km ini melewati beberapa daerah seperti Puyung, Praya Timur, Desa Beleka, Praya, hingga berakhir di Sirkuit Internasional Mandalika di mana para bikers memberikan dukungan kepada lima pebalap muda kebanggaan Indonesia di Idemitsu Asia Talent Cup (ATC).

Dalam rangkaian touring, bikers Honda menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial di Desa Wisata Beleka, Lombok dengan memberikan bantukan kepada UMKM rotan dan ketak sebagai salah satu kearifan lokal di Pulau Lombok.

Dihari berikutnya Minggu (13/11), rombongan komunitas menyambangi ragam destinasi ikon wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelahnya, para bikers memacu motor Honda mereka ke berbagai ikon kota yang unik di Pulau Lombok.

Perjalanan city rolling dimulai menuju ikon kota pertama yaitu Tugu Mataram Metro yang terkenal sebagai salah satu gerbang masuk utama Kota Mataram. Kemudian, rombongan berlanjut menuju destinasi berikutnya yaitu Tembolak Pelangi, ikon raksasa kota Mataram yang menyerupai tudung saji khas Suku Sasak.

Menikmati aspal Pulau Lombok yang mulus, para bikers Honda ditemani dengan New CBR250RR melanjutkan perjalanan dan singgah di ikon kota terakhir yaitu Bundaran Giri Menang Square di Gerung, Lombok Barat.

Touring dilanjutkan dengan melintasi bypass Bandara Internasional Lombok menuju Sirkuit Mandalika. Beragam kegiatan interaktif juga dilakukan para bikers seperti mini gathering, berbagi ilmu sesama bikers yang semakin menambah keakraban, dan memperkuat solidaritas sesama pengguna motor Honda.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan, AHM secara konsisten mendukung gelaran olahraga balap motor di Indonesia sekaligus memberikan apresiasi kepada para komunitas pecinta balap untuk dapat mengeksplorasi keindahan pulau Lombok.

“Kami ingin memberikan apresiasi bagi para konsumen pecinta motor Honda dan penggemar olahraga balap motor di Tanah Air untuk dapat mendukung langsung pebalap Indonesia yang berlaga pada ajang balap IATC di Mandalika. Hal ini sekaligus untuk memperkuat solidaritas sesama bikers di Mandalika dengan mengeksplorasi dan melestarikan kearifan lokal Indonesia bersama supersport CBR250RR,” pungkas Andy. (ars/r)