Eksplorasi Keindahan Lombok dengan All New R15 Connected di bLU cRU Indonesia

LOMBOK – Euforia event bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” berkendara All New R15 Connected Series masih terasa setelah momen MotoGP seri Indonesia selesai digelar. Keseruan menjajal All New R15 Connected Series masih berlanjut selepas rute dari Bali ke Mataram yang dijalani oleh media dan komunitas pekan lalu.

Para peserta aktivitas ini meneruskan touring dengan melakukan Sunset Ride merasakan keunggulan motor itu di jalur berbeda di wilayah ibukota Nusa Tenggara Barat, Senin 21 Maret 2022. Dimulai dari Mataram, kali ini media memacu All New R15 Connected Series menelusuri wilayah obyek wisata Pantai Nipah.

Menuju ke sana, mereka sekaligus berkeliling kota Mataram serta menikmati keindahan alam yang tersaji sepanjang jalan. Pemandangan yang terlihat dari Pantai Nipah sangat mempesona karena dapat melihat keindahan tiga Gili Lombok yang populer sebagai destinasi wisata.

”Setelah perhelatan akbar MotoGP di Tanah Air, kami juga menutup event bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” dengan mengajak bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans dalam Sunset Ride menggeber All New R15 Connected Series. Kami ingin memberikan pengalaman berkendara lebih banyak lagi kepada mereka di bermacam rute menjajal All New R15 Connected Series, sebagai pembuktian motor sport baru Yamaha ini teruji di berbagai jalur dengan teknologi modern dan fitur-fitur mumpuni. Perjalanan di dalam kota maupun jarak jauh pun telah ditempuh dengan lancar menggunakan All New R15 Connected Series,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Beragam karakter jalur yang ditemui dapat dilalui dengan mudah. Cuaca yang panas tidak mengendurkan semangat para biker dalam mengeksplorasi pesona Mataram. Hal ini pun karena didukung kualitas All New R15 Connected Series yang memiliki performa unggulan dengan tenaga yang maksimal di setiap putaran mesin karena kehadiran Variable Valve Actuation (VVA).

Selain itu, fitur Traction Control System (TCS) membuat pengendara dapat mengatasi jalanan berpasir karena dapat mengurangi resiko ban belakang selip ketika dihadapi dengan karakter trek seperti itu. Temperatur mesin pun tetap terjaga karena mesin R15 mengadopsi teknologi liquid cooled.

”Terimakasih kepada Yamaha untuk keseruan aktivitas bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” yang kami jalani dari Bali hingga Mandalika dengan berkendara All New R15 Connected Series. Ketangguhan dan ketahanan motor ini teruji dengan maksimal dalam touring yang kami lakukan. Dan di agenda penutup ini, kami masih diberikan kesempatan berkeliling Mataram sekaligus menikmati panorama wisata di sini. Terasa makin nikmat dengan mengendarai All New R15M Connected ABS yang saya gunakan. Di rute menuju pantai Nipah, saya rasakan performa motor ini sangat mumpuni dengan adanya VVA (Variable Valve Actuation) dan kinerja fitur-fiturnya berfungsi baik seperti TCS (Traction Control System) membantu mengurangi resiko terjadinya selip di ban belakang saat melewati jalanan licin ataupun berpasir. Selain itu dapat bermanuver dan melakukan handling dengan nyaman di kontur jalan berbelok dan naik turun yang dilalui. Asyik banget, sebagai seorang biker saya suka riding All New R15M Connected ABS sambil menikmati wisata alam di Lombok ini,” tutur Reyhan Firdaus, salah seorang peserta yang merupakan jurnalis media nasional.

Perhelatan bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” memberikan banyak pengalaman baru dan berkesan bersama All New R15 Connected Series dan saling terkoneksi dalam bLU cRU Indonesia. Keunggulan motor sport All New R15 Connected Series terbukti saat digeber menempuh jarak jauh, mulai dari Jakarta hingga Mandalika, baik untuk mobilitas dalam kota maupun di sirkuit, sehingga memberikan pengalaman dan sensasi berkendara yang tak terlupakan. (*/r)