Semarak Yamaha Day, Ayo Dapatkan Motor Impian di Momen Istimewa

RANGKAIAN perayaan Yamaha Day di bulan Juli 2023 masih dapat diikuti konsumen. Beragam event dan promosi spesial bertaburan hadiah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Yamaha itu. Bagi para penggemar berbagai segmen motor Yamaha dapat mengikuti kesempatan istimewa tersebut yang tersedia sepanjang Juli ini.

Suguhan menarik bagi konsumen bisa diperoleh dari salah satu e-commerce di Indonesia dalam program Yamaha Day Special on Tokopedia yang berlangsung hingga 31 Juli 2023. Kolaborasi ini berlaku untuk pembelian Gear 125 Series, R15 Series dan Jupiter Z1 di Tokopedia dengan mendapatkan diskon 3% up to Rp 1,5 juta + jaket eksklusif Yamaha*.

”Kemeriahan Yamaha Day masih bergulir dengan bermacam aktivitas buat konsumen, dan juga promosi-promosi dengan potongan harga maupun hadiah menarik. Konsumen bisa melakukan pembelian line up motor Yamaha dengan memanfaatkan penawaran istimewa di Juli ini seperti yang tersedia di Tokopedia. Keunggulan produk-produk unggulan Yamaha dapat digunakan konsumen guna mendukung aktivitas berkendara mereka, sekaligus turut ambil bagian dalam semarak Yamaha Day 2023 ini,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Sementara itu, pihak management Tokopedia juga memberikan respon positif terhadap langkah Yamaha memanjakan konsumen di momen spesial ini. ”Sepanjang semester I 2023, kami melihat otomotif masih menjadi salah satu kategori produk yang paling banyak dibeli masyarakat lewat Tokopedia. Maka, untuk terus mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat akan produk otomotif, khususnya motor, Tokopedia terus berkolaborasi dengan para mitra strategis–kini dengan Yamaha–untuk menjadi mitra e-commerce pada saat perayaan hari jadi ke-68 Yamaha. Hingga 31 Juli 2023, masyarakat bisa mendapatkan diskon hingga Rp 1,5 juta dan hadiah eksklusif dari Yamaha untuk setiap pembelian Gear 125 Series, R15 Series dan Jupiter Z1 di Tokopedia. Tokopedia di sisi lain berharap dapat terus menjadi panggung bagi pegiat usaha di Indonesia–termasuk di bidang otomotif–untuk menciptakan bisnis daring, sekaligus bersama membantu pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia,” papar Putri Ariska, Category Development Lead Tokopedia.

Bagi pecinta motor sport tentunya tak akan melewatkan peluang ini karena dapat memiliki motor impian mereka R15 Series dan hadiah menarik. Apalagi peminat generasi terbaru R15 yaitu All New R15 Connected Series yang ingin tampil di jalanan menjajal motor ini. All New R15 Connected Series terdiri dari dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected. Memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, motor ini juga dibekali itur-fitur canggih seperti yang terdapat pada All New R15M Connected-ABS yaitu Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan. Performanya pun disempurnakan dengan penyematan Quick Shifter yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling.

Sedangkan Gear 125 dibekali mesin Blue Core 125cc dan dilengkapi SMG (Smart Motor Generator) membuat suara mesin lebih halus ketika dinyalakan dan dengan eco indicator memberikan pengalaman berkendara irit bahan bakar. Selain itu juga sudah dilengkapi ban tubeless dan tapak lebar membuat manuver semakin percaya diri. Ditambah fitur unggulan seperti double hook yang memudahkan saat ingin membawa banyak barang bawaan. Semakin praktis juga dengan electric power socket untuk mengisi daya gadget pengendara.

Lalu biker penyuka motor bebek dapat memilih Jupiter Z1 yang memiliki desain body berkualitas merepresentasikan karakter sporty dan racy. Motor ini juga memiliki sistem saluran udara (air flow system) untuk menunjang tingkat aerodinamis. Sirkulasi udara seperti ini pun membuat suhu mesin tetap optimal. Lalu untuk penerangan didukung oleh double head lamp serta tail light dengan desain aderodinamis. Jupiter Z1 menggunakan teknologi Fuel Injection yang membuat mesin lebih bertenaga dan konsumsi bahan bakar irit. Motor ini juga dilengkapi dengan Forged Piston, teknologi Yamaha yang membuat mesin lebih awet dan kuat. Ketangguhan Jupiter Z1 makin teruji dengan mesin air cooled 4-stroke, SOHC, single cylinder.

Tunggu apa lagi, segera beli produk-produk Yamaha dan dapatkan promosi spesial Yamaha Day 2023 !. (*/r)