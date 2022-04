Wahyu Nugroho Siap Mengikuti R3 bLU cRU European Cup Seri 2 di Assen Belanda

JAKARTA – Seri kedua balap Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022 akan diselenggarakan di sirkuit Assen Belanda, akhir pekan ini (22-23 April 2022). Salah satu pembalap terbaik Indonesia, Wahyu Nugroho, siap melanjutkan perjuangannya dalam kompetisi level dunia ini.

Rider asal Boyolali, Jawa Tengah tersebut begitu optimis dapat meraih hasil terbaik setelah berhasil finish posisi ke-4 dalam race kedua dari seri perdana di Aragon, Spanyol (8-9 April 2022). Itupun dengan gap waktu yang sangat tipis dibanding dengan posisi 1 – 3 besar, yaitu hanya terpaut 0.064 detik.

Trend positif demikian yang akan coba dipertahankan oleh Wahyu Nugroho. Saat ini, pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia tersebut berada di peringkat ke-5 dalam standing point R3 bLU cRU European Cup 2022 dengan jumlah 21 poin. Hal ini patut diapresiasi mengingat Wahyu Nugroho adalah rookie atau pendatang baru R3 bLU cRU European Cup 2022.

“Perasaan saya sangat senang dan akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada Round 2 ini. Di sini saya enjoy dan sudah melakukan beberapa kali latihan. Saya juga sudah mulai beradaptasi dengan motor YFZ-R3, semoga bisa lebih baik lagi. Saya sudah mengetahui layout dan karakter sirkuit Assen dari video race dan juga video game. Dan saya akan mencobanya untuk balapan di seri ini,” ungkap Wahyu Nugroho.

Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Wahyu Nugroho untuk dapat cepat beradaptasi di trek Assen Belanda yang baru pertama kali dikenalnya. Adapun sirkuit Assen Belanda ini memiliki panjang 4,5 km dan menu 18 tikungan.

Adapun jadwal seri kedua R3 bLU cRU European Cup 2022 Assen – Belanda sebagai berikut:

Jumat, 22 April 2022 :

Free Practice (14:00 – 14:30 WIB)

Superpole (18:30 – 19.00 WIB)

Sabtu, 23 April 2022 :

Race 1 (16:45 WIB)

Race 2 (21:15 WIB)

Mohon dukungan doa dari masyarakat Indonesia agar Wahyu Nugroho dapat berjuang all out dalam R3 bLU cRU European Cup 2022 Assen, hingga dapat meraih podium terbaik. Sehingga, nama Indonesia dapat Semakin Di Depan dalam pentas balap internasional.

“Yamaha Semakin Di Depan Full Gasspoll! Let’s Shift Up Go Beyond 2022”. (*/r)