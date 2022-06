All New Ertiga Hybrid Meluncur di Kalbar

PONTIANAK – Peluncuran All New Ertiga Hybrid menjadi sejarah baru otomotif Indonesia lantaran menjadi elektrifikasi pertama di kelas Low MPV tersebut dilakukan di Jakarta. Sukses menarik perhatian masyarakat dan para pencinta otomotif, kini All New Ertiga Hybrid resmi dikenalkan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Daya Kharisma Utama (DKU) di Kota Pontianak, Sabtu (25/6). Hadir Hady Surjono Halim selaku Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS dan Mandan Santo selaku Branch Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU) dalam kegiatan ini.

Selain dibekali teknologi elektrifikasi, All New Ertiga Hybrid juga memiliki fitur-fitur canggih di dalamnya. Meski begitu, All New Ertiga Hybrid dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif.

“Sehingga, kami yakin mobil ini akan menjadi primadona dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat,” terang Mandan Santo, Branch Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU).

Lanjut dia, All New Ertiga Hybrid menggunakan teknologi elektrifikasi Suzuki Smart Hybrid dan memiliki beragam fitur canggih yang akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta memberikan pengalaman baru saat berkendara. Sederet manfaat tersebut membuat All New Ertiga Hybrid layak menjadi mobil pilihan untuk Hari yang Lebih Baik.

Total terdapat 17 perubahan dalam All New Ertiga Hybrid. Salah satunya adalah teknologi Suzuki Smart Hybrid yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan dengan mobil bermesin konvensional.

Berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery. ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke Lithium-Ion Battery.

Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (engine auto start stop aktif), sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran.

Selain itu,11 perubahan All New Ertiga Hybrid lainnya terlihat pada bagian interior dan eksterior. Untuk interior, All New Ertiga Hybrid kini menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament. Sedangkan untuk eksterior, terdapat penyegaran berupa New Front Grille Design, New Auto Retractable Outside Mirror, New Antenna Type, New Alloy Wheel Black Polish Design, New Backdoor Garnish Design, New Hybrid Emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color.

Lima perubahan lainnya adalah fitur-fitur baru yang canggih dan mendukung teknologi Suzuki Smart Hybrid. Fitur-fitur tersebut adalah New ESP (Electronic Stability Programme) di tipe GX, New Hill Hold Control di tipe GX-AT, New GSI (Gear Shift Indicator) di pilihan transmisi manual, New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light. Semua fitur tersebut semakin menambah kenyamanan mengendarai All New Ertiga Hybrid.

Dipilihnya kota Pontianak tentu bukan tanpa pertimbangan. Dengan eksistensi lebih dari 50 tahun di Indonesia, Suzuki terus mengembangkan produk dan layanan dengan memprioritaskan kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia, termasuk Pontianak. Menurut Hady Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS, Pontianak merupakan daerah dengan jumlah permintaan All New Ertiga yang cukup tinggi.

“Untuk itu, All New Ertiga Hybrid yang kami luncurkan pun sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya. Kehadiran All New Ertiga Hybrid adalah sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi elektrifikasi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia saat ini. Kami harap All New Ertiga Hybrid dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX. Adapun harga OTR Pontianak berkisar di angka Rp260-280 jutaan. (ars/biz)