bLU cRU Fans Experience Berikan Pengalaman Istimewa di MXGP Sumbawa

Meriah di Momen Kejuaraan Dunia

SUMBAWA – Yamaha Indonesia ambil bagian memeriahkan Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) yang berlangsung di Rocket Motor Circuit MXGP Samota Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 24-25 Juni 2023. Para pecinta Yamaha diajak untuk ambil bagian dalam momen istimewa di ajang balapan bergengsi internasional tersebut. Pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team juga mengapresiasi kehadiran penggemar yang antusias menyaksikan event ini sekaligus terlibat dalam aktivitas bLU cRU Fans Experience.

Spirit Yamaha bLU cRU ini diaplikasikan sebagai bagian dari semarak Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) di Indonesia. Adapun konsep Yamaha bLU cRU merangkul penggemar Yamaha Sport untuk Enjoy merasakan kemeriahan event, mendapatkan edukasi buat Skill Up teknik berkendara dan menjalin kebersamaan karena saling Connect dengan sesama bikers.

Keseruan aktivitas Yamaha bLU cRU pun sukses dilaksanakan dalam keseruan Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP), yang hadir melalui kegiatan bLU cRU Fans Experience dengan sejumlah agenda menarik. Ratusan pengunjung menjadi bagian dari keseruan bLU cRU Fans Experience di Samota.

”Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) rutin digelar di Indonesia karena banyak penikmat offroad yang menggemari kompetisi tersebut, sehingga mereka ingin menyaksikan langsung di sirkuit. Yamaha Indonesia sebagai pabrikan yang aktif mendukung aktivitas offroad, ikut serta dengan mengadakan bLU cRU Fans Experience. Kami ingin menyuguhkan pengalaman dan kegembiraan bagi pecinta Yamaha, apalagi dalam momen euforia ajang dunia yang memberikan kesan berbeda. Konsumen, komunitas dan fans Yamaha mendapatkan banyak benefit dari aktivitas bLU cRU Fans Experience, yang juga berguna buat kehidupan berkendara motor mereka,” ungkap Antonius Widiantoro, Assistant General Manager Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Para pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team juga merasakan antusiasme fans menonton balapan dan terhadap bLU cRU Fans Experience. ”Untuk bLU cRU Family di Indonesia, terimakasih telah mendukung kami pada GP di Sumbawa. Juga senang rasanya melihat fans Yamaha ambil bagian dalam aktivitas Yamaha bLU cRU Fans Experience. Menyenangkan melihat mereka begitu bersemangat dan antusias terhadap Yamaha dan balapan,” ungkap Jeremy Seewer, pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team.

Sama halnya dengan pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team yaitu Glenn Coldenhoff yang mengungkapkan kegembiraannya mengunjungi Indonesia lagi. ”Kami sangat senang bertemu bLU cRU Family lagi di GP Indonesia. bLU cRU Fans Experience adalah kegiatan bagus yang diadakan Yamaha Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi fans mengunjungi hospitality booth, mendapatkan apparel bLU cRU gratis dan diskon spesial, serta bonus extra point untuk konsumen motor Yamaha melalui aplikasi My Yamaha Motor member,” tutur Glenn Coldenhoff.

Benefit dari bLU cRU Fans Experience tersedia bagi pengguna sepeda motor Yamaha yang cukup menunjukkan bukti registrasi di aplikasi My Yamaha Motor untuk mendapatkan bonus Extra 1.000 poin di My Yamaha Motor Member dan langsung mendapatkan Official Apparel Yamaha bLU cRU senilai total Rp 350.000* secara GRATIS (berdasarkan tier pada My Yamaha Motor App : Blue, Bronze & Silver, Gold & Platinum). Selain itu Yamaha bLU cRU Family juga akan mendapatkan bonus Extra 1.250 poin serta diskon spesial untuk setiap pembelian apparel Yamaha bLU cRU.

Selanjutnya, Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) akan diadakan di Lombok, 1-2 Juli 2023. Yamaha akan kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk merasakan serunya bergabung di acara bLU cRU Fans Experience, serta bakal ada petualangan bersama WR 155 R “The Real Adventure Partner” di rute offroad menantang.

Bagikan momen keseruanmu kepada sesama Yamaha bLU cRU Family dari seluruh penjuru dunia saat menyaksikan gelaran MXGP Indonesia maupun saat beraktivitas dengan motor Yamaha, dengan hashtag #bLUcRUindonesia #bLUcRUFansExperience #bLUcRUMXGP2023, serta tag akun Instagram Yamaha Indonesia @yamahaindonesia. (*/r)