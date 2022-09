New Xpander Cross Dilengkapi Sejumlah Fitur Canggih

JAKARTA – Saat ini sudah banyak yang sudah mengupas teknologi AYC (Active Yaw Control), misal sisi lain seperti sound proofing atau kekedapan suara New Mitsubishi Xpander Cross. Kemewahan yang ditawarkan di dashboard seperti palang kemudi yang baru serta meter cluster LCD 8 inci. Ada juga ground clearance yang tinggi 220 milimeter tapi tetap nyaman saat dikendarai. Serta fitur wireless charging yang memang tidak dimiliki kompetitor lain.

New Mitsubishi Xpander Cross resmi diluncurkan pada 11 Agustus 2022 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022. Bukan sekadar facelift, mobil LSUV Mitsubishi ini tampil dengan berbagai pembaruan yang signifikan.

Dari sisi eksterior New Mitsubishi Xpander Cross juga mendapatkan banyak elemen baru. Terlebih fitur terkini yang membuat New Xpander Cross bisa menghadirkan sensasi berkendara kelas atas atau Top Grade Feeling.

Mengusung tagline “Rise to Your Life’s Adventure”, model baru ini menghadirkan kombinasi sempurna antara keagresifan sebuah SUV dan pengalaman berkendara yang berkelas. Tentunya model baru ini juga diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik dan peningkatan yang sempurna pada fitur keamanan dan kontrol kendaraan.

“Kombinasi sempurna antara Agresivitas SUV dan top-grade feeling, diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik serta system control dan keamanan yang semakin baik, yang akan memberi Anda lebih banyak energi dan kekuatan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang lebih tinggi lagi,” ungkap Naoya Nakamura, President Director of PT MMKSI saat peluncuran New Xpander Cross di GIIAS ICE BSD, 11 Agustus 2022 lalu.

Dari sisi fitur keselamatan, New Xpander Cross semakin lengkap dengan disematkannya sistem pengereman AYC, yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Saat menikung di permukaan jalan yang licin, AYC akan mengerem roda depan di bagian dalam tikungan, meminimalkan understeer dan memungkinkan kendaraan mengikuti garis yang lebih dekat dengan yang diinginkan pengemudi. Bekerja sama dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Active Stability Control (ASC), sistem ini mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

“Jadi fungsi dari AYC ini pada dasarnya akan menghindari kebiasaan yang nggak perlu baik understeer maupun oversteer karena sistem kerjanya mobil ini akan mendeteksi apakah putaran mesinnya terlalu kencang atau terlalu tinggi, apakah setirnya terlalu patah, atau apakah putaran bannya terlalu kencang. Jadi ada varian tiga itu yang dibaca sistem. Hebatnya banyak sistem yang disematkan di kendaraan ini, tapi ini pada dasarnya adalah sistem preventif yang bekerja sangat efisien. Tidak on all the time. Untuk menyalakan fungsi ini hanya butuh sepersekian detik. Itulah kecanggihan teknologi pada saat ini dan semua bisa dideteksi dengan MUT atau alat scan kami,” kata Rifat Sungkar, Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia, di Press Conference Local Launching New Xpander Cross, Medan 18 Agustus 2022.

Berikut fitur-fitur terbaru New Xpander Cross:

1. Attractive Design

New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih agresif, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif. Pembaruan eksterior terdapat pada: T-Shape Headlamp, Front & Rear Powerful Bumper Design, 17- inch Alloy Wheel Design, LED Foglamp, Distinctive Trapezoid Grille, dan Wheel Arc Moulding yang disempurnakan.

2. High Class Interior

New Xpander Cross menawarkan kemewahan dan kenyamanan pada sisi interior dengan kabin yang luas dan berkualitas tinggi, dilengkapi dengan berbagai macam tempat penyimpanan serbaguna, serta pilihan konfigurasi kursi yang flexibel memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

3. Driving Comfort & Safety

Salah satu penyempurnaan produk pada model ini yaitu ada pada penambahan fitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan para pengguna dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Penambahan fitur pada model ini diantaranya: wireless charger, 8inch LCD Meter Cluster, dan New Steering Wheel Design. Dan juga telah dilengkapi dengan Micron Air Filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin dan meningkatkan kenyamanan seluruh anggota keluarga. Dan juga dilengkapi dengan fitur Multi Around Monitor yang dapat memberikan tampilan disekitar kendaraan yang membantu pengemudi parkir dengan lebih aman.

4. Tipe & Pilihan Warna

New Xpander Cross hadir dalam 2 (dua) varian: CVT Premium Package dan Manual Transmission. Dengan 5 (lima) pilihan warna yakni Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, dan warna baru Green Bronze Metallic.

5. Genuine Accessories

Mitsubishi Motors Genuine Accessories dirancang dan dikembangkan bersamasama dengan kendaraan Mitsubishi Motors untuk integrasi yang sempurna. Semua sepenuhnya diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, serta mematuhi regulasi kendaraan yang ada. Dengan penggunaan aksesoris ini dapat memberikan tampilan berbeda dengan desain baru namun tidak mengubah bentuk, material, serta fungsinya.

Khusus untuk New Xpander Cross ini, genuine accessories terdiri dari: Mud Guard Set, Rear Bumper Protector, Side Visor Set, Scuff Plate Set, Engine Hood Emblem, Fuel Lid Garnish, Muffler Cutter, Tailgate Spoiler, Wheel Lock Nut Set, Engine Hood Emblem dan Dashcam. MMKSI juga menyediakan Genuine Accessories dalam bentuk paket sesuai dengan kebutuhan konsumen, adapun paket dari New Xpander Cross Genuine Accessory adalah sebagai berikut: Urban Package, Adventure Package, Sporty Package, Safety Package, dan Platinum Package. (*/r)