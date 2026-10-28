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Otomotif

Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 Meluncur, Bikin Pencinta Motor Bebek Sport Melirik

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027. (GREATBIKER)
Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027. (GREATBIKER)

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PONTIANAK POST – Suzuki kembali menawarkan pilihan menarik bagi pencinta motor bebek sport yang ingin tampil berbeda tanpa harus mengandalkan modifikasi besar.

Lewat Raider R150 Shadow Edition 2027, pabrikan Jepang ini menghadirkan tampilan lebih minimalis, mesin bertenaga, dan ruang bagi pemilik untuk mengekspresikan gaya pribadi.

Motor tersebut resmi diperkenalkan di Filipina dengan harga 127.000 peso. Namun, konsumen Indonesia masih harus menunggu karena belum ada pengumuman resmi mengenai pemasarannya di Tanah Air.

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Tampilan Lebih Kalem, Tetap Berkarakter Sporty

Dilansir dari Great Biker, daya tarik utama Shadow Edition terletak pada penyederhanaan grafis bodi.

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Suzuki menyediakan dua pilihan warna, yakni Solid Black yang tampil serba gelap dan Pearl Bright Ivory yang memadukan warna terang dengan komponen hitam.

Berbeda dari Raider R150 Blade Edition yang mengandalkan grafis lebih mencolok, Shadow Edition menawarkan penampilan bersih dan tegas.

Konsep ini cocok bagi pengendara yang menyukai motor berkarakter sporty, tetapi ingin memiliki keleluasaan untuk menentukan gaya modifikasinya sendiri.

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Mesin 147 Cc Tetap Bertenaga

Di balik tampilannya, Raider R150 Shadow Edition mempertahankan mesin satu silinder 147 cc, DOHC, empat katup, berpendingin cairan, serta sistem injeksi bahan bakar.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga sekitar 18,4 PS pada 10.000 rpm dan torsi maksimum 13,8 Nm pada 8.500 rpm. Tenaganya disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.

Suzuki juga membekalinya dengan Suzuki Clutch Assist System (SCAS), yang membantu meringankan pengoperasian tuas kopling sekaligus membuat perpindahan gigi lebih halus.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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