Honda Genio 2027 Tampil Makin Segar, Konsumsi BBM 59,1 Km/Liter Jadi Daya Tarik Pengguna Harian

PONTIANAK POST – Honda Genio 2027 hadir dengan penyegaran tampilan yang menyasar pengendara yang ingin memiliki skutik bergaya retro tanpa mengorbankan kepraktisan.

Pilihan warna baru menjadi daya tarik utama, sementara mesin 110 cc yang terkenal efisien tetap dipertahankan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Model terbaru ini dipasarkan di Indonesia dengan harga mulai Rp20,8 juta untuk varian CBS Special. Sementara itu, varian CBS-ISS dibanderol Rp21,22 juta. Kedua harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

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Warna Baru Bikin Tampilan Lebih Menarik

Dilansir dari WarungAsep, penyegaran Honda Genio 2027 tidak berupa perubahan desain menyeluruh. Honda memilih memperbarui pilihan warna dan grafis agar tampilannya terasa lebih segar.

Advertisement Varian CBS Special kini tersedia dalam warna Vibrant Blue & White yang memadukan biru dan putih, serta pilihan Vibrant Black & White dengan pelek putih dan Vibrant Black.

Adapun varian CBS-ISS mendapatkan warna Fabulous Glossy Grey, melengkapi Fabulous Matte Brown dan Fabulous Matte Black.

Perpaduan warna tersebut memberikan pilihan bagi pengendara yang menyukai gaya retro, minimalis, maupun tampilan lebih kontras.

Mesin 110 Cc Andalkan Efisiensi

Honda Genio tetap menggunakan mesin satu silinder 109,5 cc, SOHC, eSP, berpendingin udara, dengan sistem injeksi PGM-FI.

Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 5.500 rpm.

Salah satu daya tariknya adalah konsumsi bahan bakar yang diklaim mencapai 59,1 km/liter berdasarkan pengujian internal dengan fitur Idling Stop System (ISS) aktif.