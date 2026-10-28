Bikin Anak Muda Kepincut! Ragam Ilustrasi Grand Filano Hybrid Tawarkan Inspirasi AntiMainstream

PONTIANAK POST – Modifikasi sepeda motor kini semakin beragam, tidak hanya melalui ubahan komponen, tetapi juga lewat eksplorasi warna, motif, dan ilustrasi yang mencerminkan karakter pemiliknya. Tren ini turut terlihat dalam gelaran Grand Filano Classy Artsy Challenge di Bandung, Yogyakarta, dan Makassar, yang menghadirkan Grand Filano Hybrid sebagai wadah bagi kreativitas para ilustrator muda. Dari total 50 karya yang terpilih dan dipamerkan, terdapat enam ilustrasi terpilih menjadi favorit pengunjung yang didominasi generasi muda, sekaligus menawarkan referensi desain modifikasi bagi para pengguna Grand Filano Hybrid.

Setiap ilustrasi favorit dari masing-masing kota menghadirkan pendekatan dan taste serta makna desain yang berbeda, mulai dari visual playful yang dekat dengan keseharian, perpaduan motif budaya tradisional, hingga eksplorasi seni klasik. Tidak hanya menawarkan tampilan yang menarik, karya-karya ini juga memperlihatkan bagaimana Grand Filano Hybrid dapat menjadi medium untuk menuangkan ide kreatif ke dalam desain kendaraan.

Roll Ur Moment - Ahmad Ghaly (Favorit Makassar)

Advertisement Berawal dari kebiasaan mengabadikan momen berharga lewat foto, desain Grand Filano Hybrid ini menginterpretasikan gaya kalcer melalui ilustrasi seseorang yang memotret dengan kamera analog, dipadukan gulungan film berwarna kuning keemasan berisi kenangan bersama pasangan. Bodi putih dengan aksen gulungan film vertikal dan motif bunga pink di bagian depan memperkuat kesan playful yang dekat dengan gaya hidup anak muda.

Ilustrasi Grand Filano Hybrid AntiMainstream.

Kalcer in Our Soles - Wilman Winaya (Favorit Makassar)

Advertisement Berbeda dari yang lain, ilustrasi ini memadukan gaya Y3K (gaya futuristik), cyberpunk, dan chrome art karena terlihat lewat berbagai ornamen metalik bergaya chrome dengan bentuk lengkung, ukiran abstrak, dan efek reflektif memperkuat suasana teknologi masa depan. Selain itu, karakter bergaya anime di bagian samping yang menjadi pusat ilustrasi juga bergaya futuristik membuat penampilan Grand Filano Hybrid menjadi semakin elegan dan catchy.

Ilustrasi Grand Filano Hybrid AntiMainstream.

Carrying Culture Through The Times - Bhahtiar Nugroho Adiputro (Favorit Bandung)

Dengan mengkolaborasikan unsur budaya tradisional dan tampilan modern, desain ini terinspirasi dari motif Batik Parang yang melambangkan kesinambungan, kekuatan, dan tekad, serta motif geometris Mlinjo yang merepresentasikan keseimbangan dan kesederhanaan. Kedua motif tersebut dituangkan pada Grand Filano Hybrid berwarna Royal Iron dengan sentuhan gradasi Navy sehingga menciptakan perpaduan corak tradisional dan estetika modern.

Ilustrasi Grand Filano Hybrid AntiMainstream.

Nurture is Kalcer - Chika Yutha (Favorit Bandung)

Karya ini mengangkat kepedulian terhadap lingkungan dan makhluk hidup melalui ilustrasi anjing, kucing, dan burung yang bermain bersama, serta telapak tangan terbuka sebagai simbol kasih sayang. Melalui perpaduan elemen tersebut, ini dapat menjadi inspirasi desain dan modifikasi yang ekspresif dengan gaya personal juga bisa memberikan pesan yang menarik untuk disampaikan.

Ilustrasi Grand Filano Hybrid AntiMainstream.

Seiryu - Reza Saputra (Favorit Yogyakarta)

Terinspirasi dari seni cetak kayu tradisional Jepang ukiyo-e, teknik linocut, serta seni tato irezumi menonjolkan karakter garis ukiran yang tegas. Ilustrasi ikan koi dalam formasi yin-yang dipadukan dengan bunga, merepresentasikan kegigihan dan keseimbangan hidup, ditambah warna biru kobalt di atas dasar Grand Filano Hybrid berwarna putih menciptakan tampilan menyerupai porselen klasik, menghadirkan perpaduan estetika tradisional dan modern yang unik.

Sunday Morning & Tiny Treats – Luthfiyyah Hafizhah (Favorit Yogyakarta)

Ilustrasi ini punya stylenya tersendiri yang cenderung bergaya Y2K (gaya ala tahun 2000-an) ditandai dengan motif checkerboard berwarna biru muda dan putih memberikan aksen retro dan ditambah juga motif gelombang cokelat dan pink di bagian samping dan depan motor. Salah satu keunikan dari ilustrasi favorit anak muda Yogyakarta ini adalah memiliki ilustrasi camilan-camilan tradisional berwarna-warni yang mengingatkan kenangan masa kecil tapi tetap terlihat modern karena ada karakter anime bergaya pop culture.

“Melalui pilihan ilustrasi favorit pengunjung di Bandung, Yogyakarta, dan Makassar, kami melihat bahwa setiap daerah memiliki selera, inspirasi, dan gaya yang berbeda dalam mengekspresikan kalcer mereka sehingg ini menjadi gambaran bahwa Grand Filano Hybrid tidak hanya hadir untuk mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari melalui fitur unggulan yang fungsional dan praktis, tetapi juga memberikan ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan karakter dan gaya personal mereka. Maka dari itu, kami berharap lewat perpaduan antara desain yang ikonik, kepraktisan, dan ilustrasi kreatif ini, bisa dapat menjadi referensi dan Grand Filano Hybrid semakin dikenal, dekat, dan relevan dengan gaya hidup anak muda di berbagai daerah,” ujar Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community, PT YIMM.

Keberagaman ilustrasi Grand Filano Hybrid tersebut memperlihatkan bahwa motor dari lini Classy Yamaha bisa menjadi salah satu medium untuk para generasi muda dari berbagai daerah untuk berkarya. Mulai dari eksplorasi budaya, seni, hingga pengalaman personal, setiap karya merepresentasikan cara anak muda memaknai kalcer dengan karakter mereka masing-masing karena kalcer itu bukan sekadar mengikuti tren, melainkan tentang kebebasan mengekspresikan diri dan kebanggaan terhadap identitas yang dimiliki.