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Otomotif

Kawasaki KLR650 2027 Meluncur, Moge Adventure 1 Silinder Ini Cocok untuk Pencinta Touring Jarak Jauh

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kawasaki KLR650 2027. (KAWASAKI)
Kawasaki KLR650 2027. (KAWASAKI)

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PONTIANAK POST – Kawasaki KLR650 2027 membuktikan bahwa motor gede tidak selalu harus mengandalkan mesin dua atau empat silinder untuk menarik perhatian.

Motor adventure legendaris ini tetap mempertahankan mesin satu silinder berkapasitas besar, dengan karakter yang mengutamakan ketangguhan dan kemampuan menjelajah berbagai kondisi jalan.

Model tahun 2027 tersebut diperkenalkan untuk pasar Amerika Serikat. Kawasaki mempertahankan karakter dasar KLR650 sekaligus menawarkan beberapa varian.

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Ia bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengendara, mulai dari penggunaan serbaguna hingga touring jarak jauh.

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Desain Sederhana, Siap Menjelajah

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Dilansir dari laman resmi Kawasaki, KLR650 mengusung gaya adventure dengan half fairing dan windshield tinggi untuk membantu mengurangi terpaan angin saat berkendara.

Desain lampu depan memberikan karakter modern, sementara penggunaan pelek jari-jari mempertegas kesan motor petualang.

Kawasaki tidak mengejar tampilan serba mewah. Motor ini justru mempertahankan konstruksi yang fungsional.

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Disesuaikan dengan karakter pengendara yang lebih mementingkan daya jelajah dan kepraktisan ketika menempuh perjalanan panjang.

Mesin 652 Cc Hasilkan Torsi Besar

Di balik bodinya, KLR650 mengandalkan mesin satu silinder 652 cc, empat langkah, DOHC, empat katup, dan berpendingin cairan. Sistem injeksi bahan bakar digunakan untuk mendukung penyaluran bahan bakar.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga sekitar 40 hp pada 6.000 rpm dan torsi 53 Nm pada 4.500 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi manual lima percepatan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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