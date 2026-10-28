Innova Zenix Improvement 2026 Hadir, Teknologi Bertambah Harga Tak Berubah

PONTIANAK POST – Pabrikan Toyota menghadirkan pembaruan pada New Kijang Innova Zenix Hybrid EV Improvement 2026 melalui teknologi konektivitas Toyota Remote. Fitur ini memungkinkan pemilik kendaraan memantau status mobil hingga mengendalikan sejumlah fungsi dari jarak jauh melalui ponsel.

Teknologi tersebut diperkenalkan dalam Regional Launching New Kijang Innova Zenix Hybrid EV di Saito Garden, Jalan Perdana, Kota Pontianak, Selasa (27/10).

Kepala Cabang Toyota Auto2000 Supadio Pontianak, Dede Alexandra menjelaskan, Toyota Remote memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk tetap terhubung dengan kendaraan meskipun berada jauh dari mobil. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat menyalakan mesin dan AC, mengaktifkan lampu hazard, serta membunyikan klakson untuk memudahkan pencarian kendaraan.

Fitur ini juga memungkinkan pelanggan memeriksa status kendaraan, termasuk memastikan apakah pintu sudah terkunci atau masih terbuka, serta memantau kondisi jendela. “Dari sini, kita mengoneksikan pelanggan dengan mobil sehingga pelanggan dapat merasakan kenyamanan tidak hanya di dalam mobil, tetapi juga ketika jauh dari mobil,” ujarnya.

Ia menambahkan, Toyota Remote menjadi pembaruan teknologi pada New Kijang Innova Zenix Improvement 2026. Fitur tersebut untuk pertama kalinya hadir pada Toyota Zenix, dan tersedia di seluruh tipe.

Advertisement Dede mengatakan, pembaruan teknologi itu tidak diikuti kenaikan harga jual dibandingkan model sebelumnya. Toyota mempertahankan harga untuk menjaga daya tarik produk bagi konsumen di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kalau dibandingkan dengan model lama, sebenarnya kita tidak mengalami kenaikan harga. Untuk memuaskan customer di Kalbar, kita tidak menaikkan harga jual mobil, walaupun secara teknologi model baru ini lebih canggih,” katanya.

Dede menjelaskan, Toyota juga menawarkan program pembiayaan melalui kerja sama dengan Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Finance (TAF). Kerja sama tersebut memungkinkan pelanggan mendapatkan penawaran bunga pembiayaan yang lebih kompetitif. Salah satu program yang masih tersedia adalah uang muka atau Down Payment (DP) sebesar 20 persen.

Dari sisi penjualan, Dede mengatakan, saat ini pihaknya telah mencatat sekitar sembilan pemesanan New Kijang Innova Zenix. Angka tersebut merupakan pemesanan khusus di jaringan dealer Auto2000 saja. Belum termasuk data pemesanan dari dealer Anzon.

Menurut Dede, segmen kendaraan Multi-Purpose Vehicle (MPV) di Kalbar masih menjadi salah satu pasar yang kuat bagi Toyota. Innova Zenix dinilai memiliki daya tarik sebagai kendaraan keluarga dengan fungsi yang beragam.