Bobot Cuma 45 Kg, Motor Listrik Ini  Teringan di Kelasnya dan Mampu Menanjak hingga 45 Derajat

PONTIANAK POST - Motor trail identik dengan mesin bertenaga, suspensi panjang, dan bobot yang tidak selalu mudah dikendalikan. Namun, LMX 161-H dari Prancis menawarkan konsep berbeda. Bobotnya hanya sekitar 42–45 kilogram, kira-kira setara delapan karung beras ukuran 5 kilogram, tetapi mampu menghasilkan tenaga listrik puncak hingga 9.000 watt.

Kendaraan ini bukan sepeda listrik biasa, tetapi juga tidak sepenuhnya menyerupai motor trail konvensional. LMX 161 menggabungkan kelincahan sepeda gunung downhill dengan tenaga dan karakter berkendara motor motocross.

Advertisement Pabrikan LMX Bikes mencantumkan bobot 45 kilogram untuk model LMX 161. Angka 42 kilogram yang kerap muncul dalam pemberitaan merujuk pada informasi generasi awalnya. Karena itu, klaim bobot perlu disesuaikan dengan versi kendaraan yang dibicarakan.

MX 161-H (https://lmxbikes.com)

Advertisement Bobotnya Setengah Lebih Ringan dari Honda BeAT

Agar lebih mudah dibayangkan, bobot LMX 161 bisa dibandingkan dengan Honda BeAT, skuter matik yang banyak digunakan untuk aktivitas sehari-hari di Indonesia.

LMX 161 memiliki bobot sekitar 42–45 kilogram, sedangkan Honda BeAT terbaru memiliki bobot sekitar 87–90 kilogram, bergantung pada varian. Artinya, LMX 161 lebih ringan sekitar 42–48 kilogram dibandingkan BeAT.

Jika menggunakan angka 42 kilogram untuk LMX 161 dan 88 kilogram untuk Honda BeAT, motor trail listrik asal Prancis itu bahkan memiliki bobot kurang dari separuh skuter matik tersebut.

Perbandingan bobot LMX 161 Honda BeAT Bobot kendaraan 42–45 kg 87–90 kg Selisih bobot — Sekitar 42–48 kg lebih berat Gambaran sederhana Sekitar 8–9 karung beras 5 kg Sekitar 17–18 karung beras 5 kg

Angka itu cukup mengejutkan karena LMX 161 bukan sepeda biasa. Kendaraan tersebut memiliki suspensi panjang, sistem pengerak listrik, dan rancangan untuk menghadapi jalur off-road yang menantang.

Bobot yang rendah memberi keuntungan ketika motor harus melewati jalur sempit, bermanuver di antara bebatuan, atau diangkat setelah terjatuh. Namun, motor yang lebih ringan tidak otomatis lebih unggul dalam semua hal. Honda BeAT dirancang untuk mobilitas harian di jalan umum, sedangkan LMX 161 berorientasi pada aktivitas off-road.