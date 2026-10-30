Jarak Pandang Terbatas, Astra Motor Kalbar Bagikan Tips Berkendara Aman Saat Kabut

PONTIANA POST – Kabut asap tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga berisiko menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan. Astra Motor Kalimantan Barat mengimbau pengendara sepeda motor untuk menyesuaikan kecepatan, menjaga jarak aman, dan berhenti di tempat aman jika jarak pandang semakin terbatas.

Inspektur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat, Febri Andrian, mengatakan kabut asap dapat mengurangi jarak pandang sekaligus mengganggu kondisi fisik pengendara. Paparan asap juga berisiko menyebabkan mata perih, iritasi, dan gangguan pernapasan.

“Pengendara harus mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta memastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik. Jika jarak pandang semakin terbatas, jangan mengambil risiko dengan tetap melanjutkan perjalanan. Berhentilah di tempat yang aman sampai kondisi memungkinkan untuk berkendara kembali,” ujarnya.

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Febri mengingatkan pengendara agar memeriksa kondisi cuaca dan kualitas udara sebelum bepergian. Jika kabut asap tebal atau kualitas udara memburuk, perjalanan yang tidak mendesak sebaiknya ditunda.

Jika harus bepergian, pengendara diminta memilih rute yang lebih aman dan mengurangi paparan asap. Selama perjalanan, pengendara perlu menjaga jarak dengan kendaraan di depan, menghindari manuver mendadak, serta tidak menyalip secara agresif.

Advertisement Penggunaan lampu kendaraan juga perlu diperhatikan. Pengendara harus memastikan lampu berfungsi dengan baik dan menghindari penggunaan lampu jauh secara sembarangan karena pantulan cahaya dapat semakin mengganggu pandangan.

Selain itu, pengendara disarankan menggunakan helm berstandar SNI dengan visor bersih dan tidak buram. Masker yang sesuai dapat membantu mengurangi paparan partikel di udara, meski tidak memberikan perlindungan penuh terhadap polusi.

Kondisi sepeda motor juga harus dipastikan prima, terutama pada bagian lampu, rem, dan ban. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam menunjang keselamatan saat berkendara di tengah jarak pandang terbatas.