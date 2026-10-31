Yamaha Fazzio vs Grand Filano, Ini Perbedaan Desain dan Fitur untuk Kebutuhan Harian

PONTIANAK POST – Sama-sama mengusung gaya retro modern dengan teknologi hybrid, Yamaha Fazzio dan Grand Filano menawarkan karakter berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengendara. Fazzio tampil dengan desain kompak dan kasual, sedangkan Grand Filano mengedepankan kesan elegan dengan sentuhan premium. Keduanya menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang menginginkan skutik bergaya klasik dengan teknologi modern.

Sebagai bagian dari keluarga Classy Yamaha, kedua model ini dibekali mesin 125 cc Blue Core Hybrid. Teknologi tersebut membantu memberikan akselerasi awal yang lebih responsif sekaligus mendukung efisiensi bahan bakar untuk penggunaan sehari-hari.

Meski memiliki kesamaan dari sisi mesin dan konsep, perbedaan desain, fitur, kapasitas penyimpanan, hingga harga membuat Fazzio dan Grand Filano menyasar kebutuhan konsumen yang berbeda.

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Dari sisi desain, Fazzio menawarkan tampilan retro yang lebih muda, dengan bodi kompak dan karakter playful. Dimensinya yang relatif ringkas membuat skutik ini cocok untuk pengendara yang mengutamakan kepraktisan saat bermanuver di jalan perkotaan maupun ketika mencari tempat parkir.

Sementara itu, Grand Filano hadir dengan desain membulat yang elegan dan berkelas. Perpaduan garis bodi klasik dengan sentuhan modern memberikan kesan premium, sehingga cocok bagi pengendara yang ingin tampil lebih anggun tanpa meninggalkan karakter skutik retro.

Advertisement Perbedaan karakter tersebut juga terlihat pada kelengkapan fitur. Grand Filano menawarkan pencahayaan full LED, panel instrumen yang informatif, serta bagasi berkapasitas lebih besar yang dilengkapi lampu penerangan. Kelengkapan ini memberikan nilai tambah, terutama bagi pengguna yang kerap membawa barang dalam perjalanan sehari-hari.

Fazzio tetap menawarkan fitur modern dengan pendekatan yang lebih praktis. Pada varian tertentu, tersedia konektivitas Y-Connect dan sistem kunci pintar untuk menunjang kemudahan penggunaan. Ketersediaan fitur dapat berbeda sesuai varian yang dipilih.

Keduanya juga dilengkapi Stop and Start System yang secara otomatis mematikan mesin ketika motor berhenti dalam kondisi tertentu. Fitur ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar saat kendaraan berhenti, misalnya ketika menunggu lampu lalu lintas.

Dari segi kapasitas tangki, Fazzio memiliki daya tampung sekitar lima liter, sedangkan Grand Filano sekitar 4,4 liter. Perbedaan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna yang menginginkan kapasitas bahan bakar lebih besar, meski jarak tempuh tetap bergantung pada kondisi berkendara dan konsumsi bahan bakar masing-masing pengendara.

Untuk kenyamanan, Fazzio cocok bagi konsumen yang menginginkan skutik ringan dan praktis untuk mobilitas harian. Desainnya yang kompak mendukung penggunaan di kawasan perkotaan, terutama bagi mereka yang kerap melewati jalan sempit atau menghadapi kondisi lalu lintas padat.