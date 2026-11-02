Kawasaki CORLEO Siap Tampil di EICMA 2026, Motor Robot 4 Kaki Ini Dibidik Meluncur 2035

PONTIANAK POST – Kawasaki kembali mencuri perhatian dunia otomotif melalui CORLEO, kendaraan futuristis berkaki empat yang menawarkan konsep mobilitas berbeda dari sepeda motor konvensional.

Melansir GreatBiker, kendaraan yang menggabungkan teknologi robotika dan rekayasa sepeda motor tersebut akan dipamerkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, pada 5–8 November mendatang.

Kawasaki berencana membawa full-scale mock-up atau model berukuran sebenarnya.

Advertisement Kehadirannya menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk melihat langsung bentuk dan dimensi kendaraan yang selama ini dikenal sebagai salah satu proyek mobilitas paling unik dari pabrikan Jepang tersebut.

Mengandalkan Empat Kaki, Bukan Roda

Advertisement CORLEO merupakan singkatan konsep kendaraan Robotic Multi-legged Vehicle (RMV). Berbeda dari sepeda motor biasa, kendaraan ini menggunakan empat kaki robot untuk bergerak di berbagai medan.

Konsep tersebut dirancang agar mampu melewati permukaan berbatu, jalur pegunungan, tanjakan, hingga medan tidak rata yang sulit dijangkau kendaraan beroda.

Setiap kaki dirancang bergerak secara independen untuk membantu menjaga keseimbangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi permukaan.

Kawasaki juga mengadaptasi mekanisme swingarm dari sepeda motor pada bagian kaki belakang. Sistem tersebut memungkinkan kedua kaki belakang bergerak naik dan turun secara terpisah untuk membantu meredam guncangan.

Mesin Hidrogen 150cc Jadi Sumber Energi

Salah satu bagian paling menarik dari CORLEO adalah sistem penggeraknya. Kawasaki menggunakan mesin hidrogen berkapasitas 150cc yang berfungsi menghasilkan listrik untuk menggerakkan sistem robotik pada keempat kaki.

Hidrogen disimpan dalam tabung di bagian belakang kendaraan. Pendekatan ini memperlihatkan upaya Kawasaki menggabungkan teknologi mesin pembakaran hidrogen dengan sistem mobilitas berbasis robotika.