Peugeot Django Evo 125 2027 Resmi Hadir di Indonesia, Harga Mulai Rp71 Juta

PONTIANAK POST – Peugeot Motocycles memperkenalkan Django Evo 125 sebagai anggota terbaru keluarga skuter Django di Indonesia.

Mengusung perpaduan desain klasik Eropa dan teknologi modern, model ini hadir untuk konsumen yang menginginkan skuter dengan tampilan berbeda sekaligus fitur yang lebih lengkap.

Diperkenalkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026, Peugeot Django Evo 125 membawa sejumlah perubahan dibandingkan varian Django sebelumnya.

Advertisement Pembaruan terlihat pada desain bodi, sistem pencahayaan, panel instrumen, hingga teknologi pengoperasian kendaraan.

Desain Retro dengan Sentuhan Lebih Modern

Advertisement Dilansir dari GreatBiker, Django Evo 125 mempertahankan karakter skuter klasik, tetapi kini tampil dengan garis bodi lebih tegas.

Bagian depan menggunakan lampu LED berbentuk heksagonal yang dipadukan dengan DRL vertikal.

Bagian belakang juga mendapatkan sentuhan baru melalui desain lampu LED yang terinspirasi dari bentuk cakar singa, identitas yang berkaitan dengan logo Peugeot. Sementara itu, desain pelek Y-Shape membuat tampilannya terasa lebih modern.

Perubahan tersebut menjadikan Django Evo sebagai pilihan bagi pengendara yang menyukai gaya retro, tetapi tidak ingin tampil terlalu konservatif.

Mesin 125cc Berpendingin Cairan

Untuk sektor dapur pacu, Peugeot Django Evo 125 menggunakan mesin satu silinder, empat langkah, empat katup, berkapasitas 124,8cc. Mesin tersebut sudah menggunakan sistem injeksi EFI dan pendingin cairan.

Tenaga maksimalnya mencapai 12,65 PS atau 9,3 kW pada 8.500 rpm. Karakter mesin ini diarahkan untuk mendukung mobilitas perkotaan, dengan mengutamakan kepraktisan dan kenyamanan berkendara.