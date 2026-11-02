Yamaha X-Force 155 2026 Punya Mesin 15 PS, Bobot Cuma 130 Kg dan Fitur Traction Control

PONTIANAK POST – Yamaha X-Force 155 2026 menjadi salah satu pilihan skutik bergaya sporty yang menarik perhatian di pasar Jepang.

Model ini menawarkan karakter berbeda dari Yamaha NMAX 155. Jika NMAX lebih mengutamakan kenyamanan dan nuansa premium, X-Force justru dirancang dengan pendekatan street scooter yang mengedepankan kelincahan serta pengendalian.

GreatBiker menyebut salah satu daya tarik utamanya adalah bobot kendaraan yang hanya 130 kilogram. Dipadukan dengan mesin 155cc, karakter tersebut membuat X-Force menarik bagi pengendara yang membutuhkan skutik bertenaga, tetapi tetap praktis untuk mobilitas perkotaan.

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Mesin Blue Core 155cc Menghasilkan 15 PS

Dilansir dari Yamaha Jepang X-Force 155 mengandalkan mesin satu silinder, empat langkah, SOHC, empat katup, dengan sistem pendingin cairan. Mesin berteknologi Blue Core tersebut memiliki kapasitas 155cc.

Advertisement Tenaga maksimalnya mencapai 11 kW atau sekitar 15 PS pada 8.000 rpm. Sementara torsi puncak sebesar 14 Nm tersedia pada 6.500 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis V-Belt CVT.

Kombinasi mesin dan bobot 130 kg menjadi modal utama X-Force untuk menawarkan akselerasi serta kelincahan dalam penggunaan sehari-hari.

ABS dan Traction Control Jadi Andalan

Pada sektor keselamatan, X-Force 155 dibekali rem cakram hidrolik depan dan belakang yang sudah dilengkapi ABS.

Yamaha juga menyematkan Traction Control System untuk membantu mengurangi risiko roda belakang kehilangan traksi ketika berakselerasi di permukaan jalan dengan daya cengkeram rendah.

Skutik ini menggunakan pelek 13 inci dengan ukuran ban depan 120/70-13 dan belakang 130/70-13. Kombinasi tersebut mendukung karakter pengendalian yang stabil sekaligus lincah.

Jok Tinggi, Ada Pilihan X-Force Low

Dimensi kendaraan tercatat memiliki panjang 1.920 mm, lebar 760 mm, tinggi 1.120 mm, serta jarak sumbu roda 1.340 mm. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tinggi jok standar mencapai 815 mm.