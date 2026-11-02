Yamaha Rangkul Kicau Mania, GEAR ULTIMA Tampil Spesial di Umi Kasum Cup VI

PONTIANAK POST – Yamaha terus memperluas dukungannya terhadap berbagai komunitas dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak hanya melalui produk sepeda motor, Yamaha juga aktif berkolaborasi dengan komunitas lintas hobi sebagai bagian dari filosofi perusahaan, “KANDO Creating Company”, yang berupaya menghadirkan pengalaman berkesan dan kebahagiaan bagi konsumen.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Yamaha dengan Umi Kasum, sosok perempuan yang dikenal sebagai pegiat hobi burung di kalangan Kicau Mania. Kolaborasi ini ditandai dengan penyelenggaraan Umi Kasum Cup VI pada Minggu (1/11), di Royal King Arena, PTC Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Yamaha GEAR ULTIMA yang mengusung konsep Motor Kuat, Mantap! menjadi maskot utama. Sebagai skutik multifungsi yang mewujudkan Standar Motor Indonesia (SMI), GEAR ULTIMA dibanderol dengan harga Rp20 jutaan* dan menawarkan karakter tangguh, fitur carry mode, irit bahan bakar, praktis, serta andal untuk berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk para Kicau Mania.

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“Sebagai brand yang telah hadir lebih dari setengah abad di Tanah Air, Yamaha terus berupaya untuk tetap relevan dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Di era ketika sepeda motor telah menjadi bagian dari gaya hidup, memahami hobi konsumen merupakan sebuah keharusan. Karena itulah kami hadir dalam berbagai kegiatan, termasuk lomba kicau burung yang telah lama memiliki basis penggemar besar di Indonesia. Kami melihat potensi konsumen sepeda motor yang besar di komunitas ini, karena para pegiatnya aktif bermobilitas dan membutuhkan kendaraan yang praktis, kuat, serta mampu membawa berbagai perlengkapan. Karakter kebutuhan tersebut sangat sesuai dengan Yamaha GEAR ULTIMA sebagai skutik multi-guna untuk mendukung aktivitas harian sekaligus hobi konsumennya,” ungkap Rifki Maulana, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Dukung Mobilitas Para Kicau Mania

Advertisement Dalam ajang Umi Kasum Cup VI, Yamaha menggandeng builder kenamaan Atenk Katros untuk menghadirkan GEAR ULTIMA modifikasi bertema Kicau Mania. Selain menjadi inspirasi kendaraan bagi para penghobi burung, motor tersebut juga disiapkan untuk menunjang kebutuhan operasional kru Umi Kasum Cup VI.

Identitas Kicau Mania ditampilkan melalui kombinasi warna dan grafis khas. Warna hitam menjadi warna utama yang terinspirasi dari burung murai batu. Tampilannya kemudian dipadukan dengan grafis emas untuk menghadirkan kesan premium serta aksen merah yang mencerminkan keberanian dengan komposisi desain dinamis.

Tampilan motor semakin menarik dengan penambahan siluet burung murai batu pada bagian bodi. Sebagai salah satu jenis burung yang populer dan bernilai tinggi di kalangan penghobi Indonesia, murai batu menjadi elemen utama yang memperkuat konsep modifikasi tersebut.

Tidak hanya mengutamakan tampilan, aspek fungsional juga menjadi perhatian. Penambahan side box di sisi kanan dan kiri memberikan ruang penyimpanan ekstra untuk membawa berbagai perlengkapan. Sementara itu, dudukan sangkar burung dibuat dengan memanfaatkan pegangan belakang bawaan GEAR ULTIMA yang kokoh dan berdimensi lebar sebagai penopang.

Melalui perpaduan desain dan pengembangan fungsi tersebut, GEAR ULTIMA modifikasi bertema Kicau Mania diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para penghobi burung dalam memilih kendaraan sesuai kebutuhan. Skutik ini pun dihadirkan sebagai teman mobilitas yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus menyalurkan hobi.

Umi Kasum selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin bersama Yamaha. Ia menilai dukungan tersebut dapat membantu memperkenalkan dunia Kicau Mania kepada masyarakat yang lebih luas.