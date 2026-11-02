6 Dekade Menemani! Yamalube Pro Expedition Perdana Ajak Jelajah Panorama Ranah Minang

PONTIANAK POST – Yamaha terus memperluas dukungannya terhadap berbagai komunitas dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Selain menghadirkan produk sepeda motor berkualitas, Yamaha juga aktif mendukung kegiatan yang berkaitan dengan hobi masyarakat sebagai bagian dari filosofi perusahaan, “KANDO Creating Company”, yang berupaya menghadirkan pengalaman berkesan dan kebahagiaan bagi konsumen.

Dukungan tersebut tidak hanya menyasar komunitas otomotif, tetapi juga merambah berbagai komunitas lintas hobi. Salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi Yamaha dengan Umi Kasum, sosok pegiat hobi burung yang dikenal di kalangan Kicau Mania. Kolaborasi ini ditandai dengan penyelenggaraan Umi Kasum Cup VI pada Minggu (1/11), di Royal King Arena, PTC Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Yamaha GEAR ULTIMA yang mengusung slogan Motor Kuat, Mantap! menjadi maskot utama. Sebagai skutik multifungsi dengan harga Rp20 jutaan*, GEAR ULTIMA hadir dengan karakter tangguh, fitur carry mode, irit bahan bakar, praktis, dan andal untuk menunjang berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk para Kicau Mania dalam menjalankan hobinya.

Advertisement Baca Juga: Tak Tertandingi! Yamaha GEAR ULTIMA Sukses Taklukkan Deretan Tanjakan Viral Dengan Easy

“Sebagai brand yang telah hadir lebih dari setengah abad di Tanah Air, Yamaha terus berupaya untuk tetap relevan dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Di era ketika sepeda motor telah menjadi bagian dari gaya hidup, memahami hobi konsumen merupakan sebuah keharusan. Karena itulah kami hadir dalam berbagai kegiatan, termasuk lomba kicau burung yang telah lama memiliki basis penggemar besar di Indonesia. Kami melihat potensi konsumen sepeda motor yang besar di komunitas ini, karena para pegiatnya aktif bermobilitas dan membutuhkan kendaraan yang praktis, kuat, serta mampu membawa berbagai perlengkapan. Karakter kebutuhan tersebut sangat sesuai dengan Yamaha GEAR ULTIMA sebagai skutik multi-guna untuk mendukung aktivitas harian sekaligus hobi konsumennya,” ungkap Rifki Maulana, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Dukung Mobilitas Para Kicau Mania

Advertisement Dalam ajang Umi Kasum Cup VI, Yamaha menggandeng builder kenamaan Atenk Katros untuk menghadirkan GEAR ULTIMA modifikasi bertema Kicau Mania. Selain menjadi inspirasi kendaraan bagi para penghobi burung, unit tersebut juga diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan operasional kru Umi Kasum Cup VI.

Identitas Kicau Mania ditampilkan melalui perpaduan warna dan grafis khas. Warna hitam menjadi warna utama yang terinspirasi dari warna dominan burung murai batu. Tampilannya dipadukan dengan grafis emas untuk menghadirkan kesan premium serta aksen merah yang mencerminkan keberanian dengan komposisi dinamis.

Sentuhan visual semakin diperkuat melalui penambahan siluet burung murai batu pada bodi motor. Sebagai salah satu jenis burung yang populer dan bernilai tinggi di kalangan penghobi Indonesia, murai batu menjadi elemen utama yang mempertegas konsep modifikasi tersebut.

Tidak hanya mengutamakan tampilan, aspek fungsional juga menjadi perhatian. Penambahan side box di sisi kanan dan kiri menyediakan ruang penyimpanan ekstra untuk membawa berbagai perlengkapan. Sementara itu, dudukan sangkar burung dibuat dengan memanfaatkan pegangan belakang bawaan GEAR ULTIMA yang kokoh dan berdimensi lebar sebagai penopangnya.

Melalui perpaduan desain dan pengembangan fungsi tersebut, GEAR ULTIMA modifikasi bertema Kicau Mania diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para penghobi burung dalam memilih kendaraan sesuai kebutuhan. Skutik ini juga dihadirkan sebagai teman mobilitas yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus menyalurkan hobi penggunanya.

Umi Kasum selaku penyelenggara menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama Yamaha. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi pengalaman baru bagi komunitas Kicau Mania sekaligus membantu memperkenalkan hobi kicau burung kepada masyarakat luas.