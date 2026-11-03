Pencinta Skutik Sport Wajib Melirik, Yamaha Cygnus X Terbaru Dibekali Teknologi Canggih

PONTIANAK POST – Yamaha kembali memperkuat segmen skutik sport 125 cc melalui kehadiran generasi terbaru Yamaha Cygnus X dan Cygnus X SP.

Mengusung pembaruan menyeluruh, motor ini tidak hanya mendapatkan tampilan lebih agresif, tetapi juga peningkatan sektor rangka, pengereman, kenyamanan, hingga teknologi keselamatan.

Model terbaru ini resmi diluncurkan di Jepang pada 22 Mei 2026. Kehadirannya menarik perhatian karena Yamaha menyematkan sejumlah fitur yang sebelumnya tidak menjadi bagian utama dari karakter Cygnus X.

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Melansir Autoby, Yamaha Cygnus X terbaru mengusung konsep skutik sport yang menawarkan pengendalian lebih responsif.

Advertisement Perubahan desain terlihat pada bagian depan melalui penggunaan lampu utama LED proyektor berukuran kompak dan lampu posisi vertikal.

Tampilan samping juga mendapatkan sentuhan baru dengan ornamen menyerupai sayap. Detail bertekstur menyerupai forged carbon semakin memperkuat kesan modern dan sporty.

Secara dimensi, motor ini memiliki panjang 1.865 mm, lebar 715 mm, tinggi 1.125 mm, serta jarak sumbu roda 1.340 mm. Tinggi joknya mencapai 785 mm dengan bobot kendaraan 126 kg.

Mesin 124 Cc Tetap Dipertahankan, Akselerasi Ditingkatkan

Untuk sektor dapur pacu, Yamaha masih mengandalkan mesin BLUE CORE berkapasitas 124 cc, satu silinder, SOHC empat katup, berpendingin cairan.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 12 PS pada 8.000 rpm dan torsi puncak 11 Nm pada 6.000 rpm.

Menariknya, Yamaha melakukan penyempurnaan pada karakter transmisi CVT untuk meningkatkan respons akselerasi.