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Otomotif

TVS Ronin Agonda Dibanderol Rp37 Jutaan, Motor Retro Ini Punya Fitur yang Bikin Nyaman di Kemacetan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
TVS Ronin Agonda. (TVS)
TVS Ronin Agonda. (TVS)

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PONTIANAK POST – TVS Ronin Agonda menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencinta sepeda motor bergaya modern retro.

Bukan hanya mengandalkan tampilan klasik yang dipadukan sentuhan modern, motor asal India ini juga menawarkan sejumlah teknologi yang dirancang untuk menunjang kenyamanan berkendara sehari-hari.

Salah satu fitur yang menarik perhatian adalah Glide Through Technology (GTT). Teknologi ini memungkinkan motor berjalan perlahan tanpa perlu menarik tuas gas ketika kopling dilepas pada gigi pertama, kedua, atau ketiga.

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Dengan harga Rp37.080.000 berdasarkan daftar resmi TVS Indonesia, Ronin Agonda menawarkan kombinasi desain unik, mesin berkapasitas besar, dan fitur yang cukup lengkap di kelasnya.

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Desain Modern Retro Terinspirasi Pantai Goa

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TVS Ronin Agonda membawa konsep modern retro dengan inspirasi suasana pantai Goa, India. Karakter desainnya terlihat dari perpaduan bentuk bodi membulat, detail klasik, dan sejumlah komponen modern.

Bagian pencahayaan menggunakan lampu utama full LED dengan desain khas berbentuk huruf T. Identitas tersebut membuat tampilan depan motor terlihat berbeda sekaligus memberikan visibilitas lebih baik.

TVS juga menyematkan penutup rantai model half-cut terbaru. Selain memperkuat kesan retro sport, desain tersebut diklaim lebih mudah dibersihkan.

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Mesin 225,9 Cc dengan Torsi Melimpah

Dari sektor dapur pacu, TVS Ronin Agonda mengandalkan mesin satu silinder, empat langkah, SOHC empat katup berkapasitas 225,9 cc.

Mesin berpendingin oli tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 20,4 PS pada 7.750 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 19,93 Nm pada 3.750 rpm.

Tenaga disalurkan melalui transmisi manual lima percepatan yang dipadukan assist dan slipper clutch.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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