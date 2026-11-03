Bukan Skutik 125 Cc Biasa, TVS NTORQ Race XP Punya Mode Balap dan Bisa Diajak Bicara

PONTIANAK POST – Di tengah banyaknya pilihan skutik 125 cc, TVS NTORQ 125 Race XP menawarkan sesuatu yang berbeda.

Motor matik ini tidak hanya mengandalkan desain sporty, tetapi juga membawa teknologi yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih modern.

Salah satu keunggulan yang cukup mencuri perhatian adalah fitur Voice Assist. Melalui teknologi tersebut, pengendara bisa memberikan perintah suara untuk menjalankan sejumlah fungsi kendaraan, termasuk mengatur mode berkendara dan mengakses navigasi.

Advertisement TVS NTORQ Race XP memang dikembangkan untuk konsumen yang menginginkan skutik praktis untuk aktivitas harian, tetapi tetap memiliki karakter performa yang lebih agresif.

Mesin 125 Cc dengan Tenaga Tembus 10,2 PS

Advertisement Melansir laman TVS, sektor dapur pacu menjadi salah satu daya tarik utama TVS NTORQ Race XP. Skutik ini menggunakan mesin satu silinder berkapasitas 124,8 cc dengan konfigurasi tiga katup dan sistem pendingin udara.

Mesinnya mampu menghasilkan tenaga maksimal 10,2 PS pada 7.000 rpm dalam Race Mode. Sementara torsi puncaknya mencapai 11,5 Nm pada 5.500 rpm dengan bantuan Assist.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis CVT sehingga pengendara tidak perlu repot memindahkan gigi.

Menariknya, TVS menyediakan dua pilihan karakter berkendara, yakni Street Mode dan Race Mode. Street Mode lebih ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, sedangkan Race Mode menawarkan respons tenaga yang lebih agresif.

Menurut data teknis TVS, kecepatan maksimalnya mencapai 98 km/jam dalam Race Mode.

Bisa Terima Perintah Suara, Panel Instrumen Sudah Digital

Keunggulan lain yang membuat TVS NTORQ Race XP berbeda adalah teknologi SmartXonnect berbasis Bluetooth.