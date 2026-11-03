Honda SH Mode 125 2027 Makin Canggih, Skutik 50 Km/L Ini Dapat Layar TFT dan USB Type-C

PONTIANAK POST – Honda SH Mode 125 model 2027 mendapat sejumlah pembaruan yang membuatnya semakin menarik sebagai skutik untuk mobilitas perkotaan.

Bukan hanya tampil dengan wajah baru, motor ini juga membawa peningkatan pada sektor teknologi, terutama melalui penggunaan panel instrumen TFT berwarna berukuran 4,2 inci.

Pembaruan tersebut menjadi salah satu daya tarik utama Honda SH Mode 125 2027 untuk pasar Eropa.

Advertisement Honda mempertahankan karakter skutik elegan yang sudah melekat pada keluarga SH, tetapi memberikan sentuhan modern pada bagian depan dan sejumlah komponen pendukung.

Layar TFT 4,2 Inci Jadi Pembeda

Advertisement Melansir GreatBiker, perubahan paling mencolok terlihat pada area kokpit. Panel instrumen konvensional kini digantikan layar Full Color TFT berukuran 4,2 inci.

Pengendara dapat melihat informasi seperti kecepatan, indikator bahan bakar, dan data berkendara melalui tampilan yang lebih modern.

Honda juga membekali model terbaru ini dengan konektivitas RoadSync. Fitur tersebut memungkinkan pengendara menghubungkan ponsel dengan sistem kendaraan untuk mendukung kebutuhan perjalanan.

Pembaruan lainnya hadir melalui soket pengisian USB Type-C di kompartemen depan. Fasilitas ini lebih sesuai dengan perangkat elektronik masa kini yang banyak menggunakan konektor tersebut.

Mesin 125 Cc Tetap Andalkan Efisiensi

Untuk urusan performa, Honda masih mengandalkan mesin eSP+ satu silinder, empat katup, SOHC, berpendingin cairan dengan kapasitas 125 cc.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga 8,7 kW atau sekitar 11,8 PS pada 8.500 rpm. Torsi maksimumnya mencapai 12 Nm pada 5.000 rpm.