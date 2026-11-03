Yamaha Bikin Skutik Petualang Tak Biasa, RW700 Pakai Mesin CP2 dan Transmisi Y-AMT

PONTIANAK POST – Yamaha memperkenalkan keluarga skutik petualang terbaru bernama RW Series untuk model 2027.

Bukan sekadar skutik dengan tampilan ala motor adventure, lini ini membawa konsep berbeda karena memadukan kepraktisan skuter dengan teknologi dan kemampuan motor untuk menjelajah jalan beraspal maupun permukaan tanah.

Ada tiga pilihan yang diperkenalkan, yakni RW700, RW700 Explore, dan RW350. Ketiganya menawarkan karakter berbeda, mulai dari mesin dua silinder hingga mesin satu silinder berkapasitas 327 cc.

Yamaha RW700 Bawa Mesin Dua Silinder

Melansir Autoby, RW700 menjadi model paling menarik perhatian karena menggunakan mesin CP2 dua silinder segaris berkapasitas 689 cc.

Advertisement Mesin berpendingin cairan tersebut dipadukan dengan transmisi Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT).

Teknologi ini memungkinkan pengendara memilih perpindahan gigi secara manual melalui tombol di setang atau menggunakan mode otomatis. Menariknya, pengoperasian tersebut tidak membutuhkan tuas kopling maupun pedal persneling.

Yamaha juga menyematkan sistem kontrol elektronik YRC yang terhubung dengan sensor IMU enam sumbu.

Pengendara dapat memilih pengaturan untuk jalan raya maupun medan gravel, termasuk pengaturan yang memungkinkan roda belakang mengalami selip secara terkontrol.

Secara fisik, RW700 memiliki bobot 221 kilogram dan tinggi jok 810 mm. Suspensi depan menggunakan garpu upside-down dengan jarak main 160 mm, sedangkan bagian belakang memiliki travel 155 mm.

RW700 Explore Lebih Mewah

Bagi yang mengutamakan kenyamanan perjalanan jauh, tersedia RW700 Explore. Varian ini mendapatkan tambahan suspensi depan yang dapat disetel, pemanas jok pengendara, grip heater, serta standar tengah.