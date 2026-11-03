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Otomotif

Yamaha Tricity 155 ABS Punya Keunggulan Tak Biasa, Dua Roda Depan Jadi Andalan di Jalan Licin

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Yamaha Tricity 155 ABS. (AUTOBY)
Yamaha Tricity 155 ABS. (AUTOBY)

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PONTIANAK POST – Yamaha Tricity 155 ABS menjadi salah satu pilihan skutik yang menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan motor matik pada umumnya.

Mengusung konfigurasi tiga roda dengan dua roda di bagian depan, motor ini dirancang untuk memberikan stabilitas dan rasa percaya diri lebih baik ketika melintasi berbagai kondisi jalan.

Model ini kembali masuk dalam katalog kendaraan terbaru Jepang 2026-2027 yang dipublikasikan pada laman Autoby.

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Salah satu daya tarik utamanya adalah teknologi Leaning Multi Wheel (LMW), sistem yang memungkinkan kedua roda depan tetap mengikuti kemiringan motor ketika menikung.

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Dua Roda Depan Jadi Keunggulan Utama

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Tidak seperti skutik konvensional, Tricity 155 ABS memiliki dua roda di bagian depan dan satu roda belakang. Konfigurasi tersebut memberikan bidang kontak tambahan dengan permukaan jalan.

Keunggulan ini terasa relevan ketika motor melewati jalan basah, permukaan tidak rata, atau bekas alur kendaraan.

Yamaha mengembangkan teknologi LMW untuk menghadirkan kombinasi stabilitas dan kelincahan saat bermanuver.

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Sistem tersebut juga membuat Tricity 155 tetap bisa dikendarai dengan karakter miring seperti sepeda motor roda dua ketika melewati tikungan.

Mesin 155 Cc Sudah Menggunakan VVA

Untuk sektor dapur pacu, Yamaha membekalinya mesin Blue Core satu silinder berkapasitas 155 cc, berpendingin cairan, SOHC, dan empat katup.

Mesin tersebut sudah dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA), teknologi pengaturan katup variabel yang membantu menjaga karakter tenaga pada putaran mesin berbeda.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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