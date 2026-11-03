Bikin Terharu, Perjuangan Mekanik Ini Sampai Akhirnya Jadi Miliarder Yamaha!

PONTIANAK POST – Yamaha berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi, produk berkualitas, serta berbagai program menarik sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh konsumen di Indonesia. Miliarder Yamaha salah satu program yang sukses mengundang banyak atensi karena peluang mendapatkan hadiah bernilai fantastis. Di tahun ke-3 pelaksanaannya, tiba saatnya diumumkan pemenang Miliarder Yamaha periode 1 September 2025 – 17 Agustus 2026.

Miliarder Yamaha telah menjadi agenda reguler yang diadakan sejak tahun 2024. Selanjutnya program Miliarder Yamaha periode 4 kembali akan digelar mulai 1 November 2026 sampai 31 Juli 2027, berlaku untuk konsumen yang melakukan pembelian semua tipe motor Yamaha dan berpeluang mendapatkan 1 miliar rupiah tanpa dipotong pajak.

Untuk periode 3, di awal November 2026 ini management PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) secara resmi menginformasikan Rahman sebagai pemenang Miliarder Yamaha 2026 dalam press conference di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Minggu 1 November.

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Rahman pria berusia 46 tahun itu warga Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kesehariannya sangat sederhana, dia bekerja sebagai mekanik bengkel umum dan juga menjadi sopir. Dijalaninya dengan tekun tanpa mengeluh untuk memperbaiki kendaraan konsumen. Dia juga menempuh perjalanan jauh sekitar 8 jam dari rumahnya di Banjarmasin ke Sampit untuk bekerja sebagai sopir. Rahman bekerja keras, bertugas membawa alat-alat sparepart. Untuk itu dia kerap menginap berhari-hari di hutan dimana tempatnya bekerja berlokasi di situ.

Agar mendukung aktivitas keseharian, dia melakukan pembelian motor Yamaha Grand Filano pada Juni 2026 di dealer Surya Prima Kertak Hanyar Banjarmasin. Ini mengantarkannya masuk dalam program Miliarder Yamaha dan mendapatkan rejeki besar hadiah 1 miliar rupiah tanpa dipotong pajak.

Advertisement ”Selamat kepada pemenang Miliarder Yamaha 2026 ! Kami berharap hadiah ini memberikan kebahagiaan dan manfaat dalam momen berharga. Terima kasih telah memilih produk Yamaha dan menjadi bagian dari kehidupan yang bermakna. Program Miliarder Yamaha merupakan wujud apresiasi terhadap konsumen, tidak hanya karena telah menggunakan produk-produk kami tetapi juga mempererat kedekatan dan memberikan pengalaman berkesan tak terlupakan. Melalui program ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen setia Yamaha di seluruh Indonesia. Kami ingin setiap perjalanan bersama Yamaha selalu menghadirkan cerita dan pengalaman yang menyenangkan,” ungkap Hendri Kartono, Assistant General Manager Sales PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Rahman tidak menyangka akan memperoleh berkah luar biasa dan kejutan istimewa ini. ”Tidak bisa berkatakata, bahagia sekali rasanya saya mendapatkan rezeki tak terduga dan berkah melimpah. Terima kasih Yamaha, saya senang memilih motor Grand Filano karena mesin tangguh dipakai untuk rute Banjarmasin – Sampit hanya 2 kali isi bensin full tank jadi bensin irit. Space kaki saat duduk juga nyaman. Saya pakai Grand Filano untuk aktivitas sehari-hari sebagai mekanik. Saya juga kerja sebagai sopir bawa alat-alat sparepart. Uang hadiah Miliarder Yamaha ini akan saya gunakan untuk usaha buat bengkel umum di Palangkaraya,” papar Rahman.

Sebelumnya di 2024 Pasma Wati, seorang Gen Z yang berasal dari Riau menjadi pemenang Miliarder Yamaha, dia mengikuti program ini setelah membeli motor Fazzio Hybrid Connected. Setahun kemudian di 2025 pemenang Miliarder Yamaha adalah Sartinah asal Poso Sulawesi Tengah, kader Posyandu dan pemilik warung kelontong kecil di rumahnya, yang membeli Mio M3 untuk kendaraan harian.

Grand Filano Hybrid

Yamaha Grand Filano Hybrid dikenal sebagai skuter matik yang Fashionable dan Functional. Hal itu dikarenakan Yamaha Grand Filano Hybrid hadir dengan desain klasik yang timeless dan elegan, tapi tetap modern karena memiliki beragam fitur canggih seperti sudah menggunakan teknologi Blue Core Hybrid 125 cc yang irit dan powerful, TFT Sub Display pada speedometer dan lampunya sudah Full LED serta Smart Key System.

Skutik yang punya beragam warna menarik ini tidak hanya stylish tapi juga praktis karena memiliki fitur Smart Front Refuel sehingga pengisian bahan bakar lebih praktis dan punya kapasitas bagasi terbesar di kelasnya yaitu 27 liter serta fitur Electric Power Socket dengan USB Type A guna mendukung para pengendaranya bisa tetap online terkoneksi selama berkendara.