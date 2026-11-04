Yamaha NMAX E 2027 Resmi Meluncur, Skuter Listrik Baru Ini Bisa Tempuh 104 Km Sekali Cas

PONTIANAK POST – Yamaha membuat gebrakan baru di pasar kendaraan roda dua dengan menghadirkan All-New Yamaha NMAX E 2027.

Untuk pertama kalinya, keluarga NMAX meninggalkan mesin bensin dan beralih menggunakan tenaga listrik sepenuhnya.

Melansir GreatBiker, skuter matik terbaru ini resmi diperkenalkan untuk pasar Eropa dengan membawa teknologi penggerak baru, desain sporty, serta fitur modern yang menarik perhatian.

Advertisement Kehadiran NMAX E menjadi langkah penting Yamaha dalam mengembangkan kendaraan listrik, sekaligus mempertahankan karakter sporty yang selama ini melekat pada keluarga MAX Series.

Motor Listrik dengan Torsi 33,3 Nm

Advertisement Berbeda dari NMAX konvensional yang menggunakan mesin pembakaran internal dan transmisi CVT, NMAX E mengandalkan motor listrik dengan teknologi eAxle.

Sistem yang ada mengintegrasikan motor listrik, pengendali motor, serta roda gigi reduksi dalam satu paket kompak.

Tenaga maksimalnya mencapai 7,5 kW atau setara 10,2 PS pada 3.500 rpm. Namun, daya tarik utamanya terletak pada torsi puncak sebesar 33,3 Nm yang tersedia sejak 500 rpm.

Karakter tersebut memungkinkan akselerasi terasa responsif sejak kendaraan mulai bergerak, terutama ketika digunakan menghadapi lalu lintas perkotaan.

Baterai 3,5 kWh, Jarak Tempuh 104 Km

Untuk sumber energi, Yamaha membekali NMAX E dengan baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh yang dipasang secara permanen di bagian tengah kendaraan.

Dalam kondisi pengujian WMTC Class 1, skuter listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 104 kilometer dalam sekali pengisian daya.