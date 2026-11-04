Honda ADV125 2027 Resmi Meluncur, Punya Layar TFT 5 Inci dan Konsumsi BBM 47,6 Km/Liter

PONTIANAK POST – Honda kembali memperluas keluarga skutik adventure dengan memperkenalkan All-New Honda ADV125 2027 untuk pasar Eropa.

Mengusung tampilan khas keluarga ADV, motor terbaru ini menawarkan kombinasi desain tangguh, mesin irit, serta teknologi modern yang semakin lengkap.

Kehadiran ADV125 menarik perhatian karena membawa karakter petualang khas Honda X-ADV dan ADV350 ke dalam kelas mesin 125 cc.

Advertisement Model ini ditujukan bagi pengendara yang menginginkan skutik praktis untuk perkotaan, tetapi tetap nyaman ketika harus melewati jalan dengan kondisi kurang bersahabat.

Mesin 125 cc Bertenaga 12,3 HP

Advertisement Dilansir dari GreatBiker, Honda ADV125 2027 mengandalkan mesin eSP+ satu silinder berkapasitas 125 cc, empat katup, dengan sistem pendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 12,3 HP pada 8.750 rpm.

Sementara torsi puncaknya mencapai 11,7 Nm pada 6.500 rpm. Honda juga mengklaim konsumsi bahan bakarnya mencapai 47,6 km/liter berdasarkan pengujian WMTC.

Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 8,1 liter, motor ini secara teoritis mampu menempuh perjalanan sekitar 385 kilometer dalam kondisi tangki penuh.

Suspensi Panjang, Siap Hadapi Jalan Rusak

Sesuai karakter adventure scooter, ADV125 mendapatkan perhatian khusus pada sektor kaki-kaki. Suspensi depan memiliki jarak main 116 mm, sedangkan suspensi belakang mencapai 103 mm dengan tambahan tabung reservoir.

Ground clearance mencapai 165 mm, memberikan ruang lebih lega ketika melewati polisi tidur maupun jalan bergelombang.

Motor ini menggunakan roda depan 14 inci dan belakang 13 inci dengan ban tubeless bermotif blok. Sistem pengereman sudah menggunakan cakram depan dan belakang.