Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Honda ADV125 2027 Resmi Meluncur, Punya Layar TFT 5 Inci dan Konsumsi BBM 47,6 Km/Liter

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
BARU: Honda ADV125 2027. (GREATBIKER)
BARU: Honda ADV125 2027. (GREATBIKER)

Advertisement

PONTIANAK POST – Honda kembali memperluas keluarga skutik adventure dengan memperkenalkan All-New Honda ADV125 2027 untuk pasar Eropa.

Mengusung tampilan khas keluarga ADV, motor terbaru ini menawarkan kombinasi desain tangguh, mesin irit, serta teknologi modern yang semakin lengkap.

Kehadiran ADV125 menarik perhatian karena membawa karakter petualang khas Honda X-ADV dan ADV350 ke dalam kelas mesin 125 cc.

Advertisement

Model ini ditujukan bagi pengendara yang menginginkan skutik praktis untuk perkotaan, tetapi tetap nyaman ketika harus melewati jalan dengan kondisi kurang bersahabat.

Baca Juga: Yamaha NMAX E 2027 Resmi Meluncur, Skuter Listrik Baru Ini Bisa Tempuh 104 Km Sekali Cas

Mesin 125 cc Bertenaga 12,3 HP

Advertisement

Dilansir dari GreatBiker, Honda ADV125 2027 mengandalkan mesin eSP+ satu silinder berkapasitas 125 cc, empat katup, dengan sistem pendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 12,3 HP pada 8.750 rpm.

Sementara torsi puncaknya mencapai 11,7 Nm pada 6.500 rpm. Honda juga mengklaim konsumsi bahan bakarnya mencapai 47,6 km/liter berdasarkan pengujian WMTC.

Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 8,1 liter, motor ini secara teoritis mampu menempuh perjalanan sekitar 385 kilometer dalam kondisi tangki penuh.

Baca Juga: Honda SH Mode 125 2027 Makin Canggih, Skutik 50 Km/L Ini Dapat Layar TFT dan USB Type-C

Suspensi Panjang, Siap Hadapi Jalan Rusak

Sesuai karakter adventure scooter, ADV125 mendapatkan perhatian khusus pada sektor kaki-kaki. Suspensi depan memiliki jarak main 116 mm, sedangkan suspensi belakang mencapai 103 mm dengan tambahan tabung reservoir.

Ground clearance mencapai 165 mm, memberikan ruang lebih lega ketika melewati polisi tidur maupun jalan bergelombang.

Motor ini menggunakan roda depan 14 inci dan belakang 13 inci dengan ban tubeless bermotif blok. Sistem pengereman sudah menggunakan cakram depan dan belakang.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

VOGE SR450X Mulai Bisa Dipesan, Harga Skuter Adventure Ini Bikin Penasaran

VOGE SR450X Mulai Bisa Dipesan, Harga Skuter Adventure Ini Bikin Penasaran

VOGE SR450X mulai bisa dipesan dengan mesin 398 cc dan fitur lengkap, tetapi harga resminya belum diumumkan.

QJMotor X-Adventure 900 Siap Guncang Pasar, Mesin 904 Cc Bertenaga 94 HP

QJMotor X-Adventure 900 Siap Guncang Pasar, Mesin 904 Cc Bertenaga 94 HP

QJMotor X-Adventure 900 dikembangkan dengan mesin 904 cc, tenaga 93,7 HP, DCT 6 percepatan, roda 17 inci dan desain adventure.

VOGE SR450X Jadi Skuter Adventure Baru, Mesin 398 Cc dan Layar TFT 7 Inci

VOGE SR450X Jadi Skuter Adventure Baru, Mesin 398 Cc dan Layar TFT 7 Inci

VOGE SR450X resmi diperkenalkan di Thailand dengan mesin 398 cc dua silinder, tenaga 43,5 HP, TFT 7 inci dan tangki 18 liter.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer