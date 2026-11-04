Baru! Ducati DesertX Rally 2027, Motor Adventure 890 cc Dengan Suspensi Balap dan Tenaga 110 PS

PONTIANAK POST – Ducati kembali membuat gebrakan di segmen motor adventure kelas premium.

Pabrikan asal Italia tersebut memperkenalkan Ducati DesertX Rally 2027, sebuah motor petualang yang dirancang untuk menghadapi medan ekstrem dengan kemampuan mendekati motor kompetisi reli dan enduro.

Bukan sekadar mengandalkan tampilan gagah, model terbaru ini mendapatkan sejumlah peningkatan serius pada sektor mesin, rangka, suspensi, hingga roda.

Advertisement Ducati bahkan membekalinya dengan komponen berstandar kompetisi untuk memberikan kemampuan maksimal ketika melibas jalur berbatu, gurun, maupun medan off-road berat.

Mesin V2 890 cc Menghasilkan 110 PS

Advertisement Berdasarkan laporan di laman Autoby, Ducati DesertX Rally 2027 menggunakan mesin V2 berkapasitas 890 cc yang dipadukan dengan rangka monokok rancangan terbaru.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 110,3 PS pada 9.000 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 9,4 kgm pada 7.000 rpm.

Tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan. Kombinasi mesin dan rangka baru ini dirancang untuk menghasilkan distribusi bobot lebih optimal sekaligus meningkatkan kekakuan struktur kendaraan.

Suspensi KYB dan Ohlins Jadi Andalan

Salah satu keunggulan utama DesertX Rally terletak pada sektor kaki-kaki. Bagian depan menggunakan suspensi KYB closed cartridge berdiameter 48 mm dengan teknologi Kashima Coat dan DLC coating.

Travel suspensi depan mencapai 250 mm, sedangkan bagian belakang 240 mm. Angka tersebut masing-masing meningkat 20 mm dibandingkan DesertX standar.

Ducati juga memasangkan steering damper Ohlins yang dapat disetel untuk menjaga stabilitas kemudi ketika melewati jalur berbatu dan tidak rata.