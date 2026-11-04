Bikin Melongo! Italjet Roadster 400 2027 Punya Tampilan Nyentrik, Tenaganya Setara Motor Sport

PONTIANAK POST – Pabrikan sepeda motor asal Italia, Italjet, kembali mencuri perhatian dunia otomotif melalui kehadiran Roadster 400 model 2027.

Motor dengan konsep skutik bergaya klasik futuristis ini akhirnya memperlihatkan pilihan warna versi produksi massal dalam ajang EICMA 2026.

Melansir Autoby, Italjet Roadster 400 juga membawa spesifikasi mesin bertenaga besar serta teknologi kemudi unik yang menjadi identitas pabrikan tersebut.

Advertisement Menariknya, model ini sebelumnya sudah mencuri perhatian ketika edisi khusus Founders Edition sebanyak 777 unit ludes terjual hanya dalam waktu 46 menit.

Desain Retro Futuristis dengan Empat Pilihan Warna

Advertisement Italjet Roadster 400 mempertahankan konsep desain yang memadukan nuansa skuter klasik dengan teknologi modern.

Salah satu ciri paling mencolok adalah penggunaan komponen mekanis terbuka yang justru menjadi bagian dari daya tarik visualnya.

Pada EICMA 2026, Italjet memperkenalkan empat pilihan warna untuk versi produksi, yaitu Nero Stellato, Avorio, Verde Menta, dan Rosso Bologna.

Kombinasi material baja, aluminium, serta detail mekanis membuat tampilannya berbeda dibandingkan skutik konvensional di kelas 400 cc.

Mesin 400 cc Menghasilkan Tenaga 42 HP

Untuk sektor dapur pacu, Italjet Roadster 400 mengandalkan mesin satu silinder 400 cc, empat katup, berpendingin cairan.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sekitar 41,5 HP pada 7.500 rpm dengan torsi maksimal 41,2 Nm pada 6.000 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis CVT menggunakan sabuk V-belt.