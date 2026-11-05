Honda Biz 125 EX Kuromi 2027: Motor Keluarga Berubah Jadi Buruan Penggemar Karakter Imut

PONTIANAK POST – Honda menghadirkan sesuatu yang tak biasa di segmen motor keluarga. Di Brasil, Honda Biz 125 EX Kuromi 2027 dipasarkan sebagai edisi khusus hasil kolaborasi dengan Sanrio.

Motor praktis untuk harian itu tampil ekspresif dengan karakter Kuromi yang imut sekaligus sedikit nakal.

Berawal Dari Motor Pajangan

Advertisement Melansir GreatBiker, edisi motor itu punya cerita menarik. Honda sebelumnya membawa dua unit Biz bertema Kuromi ke ajang CCXP di São Paulo pada akhir 2025.

Responsnya positif. Dari konsep yang semula hanya dipamerkan, Honda kemudian mengembangkannya menjadi model spesial yang dijual pada 2026.

Advertisement Basisnya adalah Biz 125 EX model 2027. Tampilannya didominasi ungu khas Kuromi dan grafis khusus.

Nuansa Kawaii membuat tampilannya berbeda dari karakter Biz yang biasanya sederhana dan berorientasi fungsi.

Honda Brasil menyebutnya Special Series dengan jumlah produksi terbatas. Namun, perusahaan belum mengumumkan jumlah unit yang dibuat. Ini berpotensi menarik penggemar Kuromi dan kolektor.

Mesin Fleksibel untuk Harian

Spesifikasi utama tetap mengandalkan mesin satu silinder OHC dengan teknologi FlexOne. Sistem ini memungkinkan motor menggunakan bensin, etanol, atau campuran keduanya, menyesuaikan kebutuhan bahan bakar di Brasil.

Tenaga disalurkan melalui transmisi semiotomatis rotary empat percepatan. Pengendara dapat memindahkan gigi tanpa tuas kopling, memudahkan berkendara di perkotaan.

Suspensi depan menggunakan teleskopik, sementara belakang mengandalkan swingarm dengan dua peredam kejut.