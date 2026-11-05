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Otomotif

Penggemar Vespa Wajib Melirik! Primavera Tech 2027 Hadir dengan Teknologi Serba Canggih

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Motor listrik Vespa Primavera Tech 2027. (AUTOBY)
Motor listrik Vespa Primavera Tech 2027. (AUTOBY)

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PONTIANAK POST – Vespa kembali membuktikan bahwa motor listrik tidak harus tampil futuristis dan meninggalkan identitas klasik.

Melalui Primavera Tech 2027, pabrikan asal Italia ini memadukan desain ikonik Vespa dengan teknologi modern yang membuat aktivitas berkendara sehari-hari semakin praktis.

Melansir Autoby, model terbaru ini diperkenalkan oleh Piaggio Group di ajang EICMA 2026.

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Primavera Tech tidak hanya mengandalkan tampilan elegan, tetapi juga membawa sejumlah teknologi yang biasanya ditemukan pada skuter premium.

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Motor Listrik Dengan Jarak Tempuh Hingga 100 Km

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Salah satu daya tarik utama Vespa Primavera Tech 2027 adalah penggunaan motor listrik generasi terbaru yang dikembangkan dan diproduksi sendiri oleh Piaggio Group di Italia.

Menariknya, motor listrik tersebut dirancang tanpa menggunakan material rare earth atau unsur tanah jarang.

Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

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Dari sisi kemampuan, Primavera Tech diklaim mampu mencapai kecepatan maksimum 67 km/jam.

Jarak tempuhnya mencapai 100 km dalam mode ECO, sedangkan berdasarkan pengujian WMTC bisa mencapai 90 km.

Pengisian baterai dari 0 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Angka ini membuatnya cukup menarik untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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