Yamaha Xenter E 2027 Siap Goda Pecinta Motor Listrik, Sekali Cas Bisa Tempuh 108 Km

PONTIANAK POST – Yamaha kembali membuat gebrakan di dunia roda dua. Kali ini, pabrikan Jepang tersebut memperkenalkan Xenter E 2027, skuter listrik bergaya urban yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengendara perkotaan.

Bukan sekadar mengandalkan tampilan modern, motor ini juga membawa teknologi yang membuat aktivitas harian semakin praktis dan nyaman.

Diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, Yamaha Xenter E hadir sebagai skuter listrik setara kelas 125 cc.

Advertisement Kehadirannya menarik perhatian karena menggabungkan desain praktis, roda berukuran besar, serta teknologi keselamatan modern.

Roda 16 Inci Jadi Andalan di Jalan Perkotaan

Advertisement Motosaigon menyebut salah satu keunggulan Xenter E terletak pada penggunaan pelek 16 inci di bagian depan dan belakang.

Ukuran tersebut dirancang untuk memberikan stabilitas lebih baik ketika melewati jalan berlubang, permukaan tidak rata, maupun polisi tidur.

Yamaha juga menghadirkan dek kaki rata yang luas dan jok ergonomis. Kombinasi ini membuat posisi berkendara lebih nyaman, terutama ketika digunakan untuk perjalanan harian.

Sekali Cas Bisa Menempuh 108 Km

Untuk urusan performa, Xenter E mengandalkan motor listrik eAxle dengan tenaga maksimum 7,5 kW dan torsi 33,3 Nm.

Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 3,5 kWh yang terpasang permanen.

Berdasarkan pengujian WMTC, jarak tempuhnya mencapai 108 km dalam sekali pengisian penuh. Proses pengisian baterai dari kondisi kosong hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam.