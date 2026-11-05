Kymco CV-X45 Resmi Diperkenalkan, Motor Adventure 427 cc Penantang Honda X-ADV

PONTIANAK POST - Motor bergaya adventure tidak selalu harus mengorbankan kenyamanan untuk penggunaan harian.

Perpaduan desain tangguh, performa mesin, dan fitur modern menjadi daya tarik yang terus dikembangkan produsen sepeda motor. Salah satu model yang menarik perhatian adalah Kymco CV-X45.

Motor ini kembali diperkenalkan dalam versi yang lebih matang pada ajang EICMA 2026.

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Mengusung konsep skuter adventure dengan konstruksi yang menyerupai sepeda motor konvensional, Kymco CV-X45 diposisikan untuk bersaing di segmen yang juga ditempati Honda X-ADV.

Menariknya, meski memiliki kapasitas mesin lebih kecil dibandingkan sejumlah pesaingnya, CV-X45 menawarkan kombinasi teknologi, fitur, dan konstruksi yang berbeda dari skuter matik pada umumnya.

Advertisement Desain Adventure dengan Konstruksi Motor Konvensional

Dilansir dari 2Banh.vn, Kymco CV-X45 memiliki tampilan agresif dengan bagian depan menjulang tinggi, panel depan berukuran besar, serta garis bodi yang terinspirasi dari motor petualang untuk perjalanan jarak jauh seperti Dakar.

Bagian belakangnya juga memiliki desain khas. Tonjolan di belakang jok dibuat menyerupai tangki bahan bakar pada sepeda motor konvensional.

Salah satu pembeda utama CV-X45 terletak pada konstruksi mesinnya. Berbeda dari kebanyakan skuter matik yang menempatkan mesin menyatu dengan sistem transmisi, mesin CV-X45 dipasang langsung pada rangka.

Sistem penggerak roda belakangnya juga menggunakan rantai. Kombinasi tersebut membuat karakter CV-X45 lebih menyerupai motor crossover dibandingkan skuter matik konvensional.

Mesin 427 cc dengan Tenaga 34,4 HP

Dari sektor dapur pacu, Kymco CV-X45 mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 427 cc.