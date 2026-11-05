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Otomotif

Honda ADV125 2027 Hadir dengan Mesin 125 cc, Ini Fitur dan Spesifikasinya

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Penulis: Chairunnisya
Honda ADV125 2027 hadir dengan desain adventure menyerupai ADV160, mesin 125 cc, layar TFT 5 inci, dan bagasi berkapasitas 29 liter. (2BANH.VN)
Honda ADV125 2027 hadir dengan desain adventure menyerupai ADV160, mesin 125 cc, layar TFT 5 inci, dan bagasi berkapasitas 29 liter. (2BANH.VN)

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PONTIANAK POST - Motor bergaya adventure kini tidak hanya identik dengan kapasitas mesin besar.

Honda ADV125 2027 menjadi salah satu pilihan menarik bagi penggemar skuter matik yang menginginkan tampilan tangguh, tetapi tetap praktis untuk mobilitas perkotaan.

Mengusung desain yang mirip Honda ADV160, model terbaru ini menawarkan sejumlah pembaruan pada sektor teknologi, kenyamanan, dan fitur pendukung berkendara.

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Meski menggunakan mesin lebih kecil, Honda ADV125 dibekali sejumlah perlengkapan yang membuatnya menarik untuk diperhatikan.

Motor ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa, khususnya pengendara yang menginginkan skuter bergaya adventure dengan kapasitas mesin 125 cc dan sesuai dengan ketentuan SIM A1 di kawasan tersebut.

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Desain Honda ADV125 2027 Mirip ADV160

Secara tampilan, Honda ADV125 2027 membawa bahasa desain City Adventure yang sebelumnya diperkenalkan Honda melalui lini X-ADV pada 2017.

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Desainnya memiliki sejumlah kemiripan dengan Honda ADV160 yang dipasarkan di berbagai negara Asia Tenggara.

Karakter tersebut terlihat dari bodi yang kekar, posisi berkendara tegak, serta tampilan depan yang memberikan kesan tangguh.

Namun, Honda tidak sekadar mengandalkan tampilan adventure. Skuter ini juga dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi jalan perkotaan dan perjalanan di sekitar wilayah perkotaan.

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Meski demikian, ADV125 tetap merupakan skuter matik untuk penggunaan harian, bukan motor yang dirancang khusus untuk melibas medan off-road berat.

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Editor : Chairunnisya
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