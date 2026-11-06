Kalahkan Ribuan Peserta, Tiga Karya Modifikasi Honda Ini Sukses Sabet Juara Nasional HMC 2026

PONTIANAK POST – Tiga modifikator berhasil meraih gelar National Champion dalam ajang Honda Modif Contest (HMC) 2026. Mereka terpilih setelah bersaing dengan 81 karya terbaik yang lolos ke babak final dari sembilan kota penyelenggaraan.

Pengumuman pemenang berlangsung pada Final Battle HMC 2026 yang digelar di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah, Sabtu (24/10). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Honda Bikers Day 2026 yang dihadiri puluhan ribu pengguna sepeda motor Honda.

Pada kategori Matic & Cub, gelar National Champion diraih Wory Modified melalui modifikasi Honda Blade berkonsep Performance. Sementara itu, kategori Sport dimenangkan Jason Vito Valentino dengan Honda ST125 Dax berkonsep Neo Cafe Racer.

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Adapun gelar National Champion kategori Ultimate diraih Ajies Sabara melalui modifikasi Honda CB150R Streetfire dengan konsep Boardtracker.

Penentuan pemenang dilakukan oleh tiga juri, yakni Hendra Cahyono dari Pap N Mam Modified, Agus Ficdiyanto dari Alpha Sierra Custom, dan Haris Fatchurahman dari Manasi Ride.

Advertisement Sepanjang penyelenggaraan di sembilan kota, HMC 2026 mencatat 1.313 karya modifikasi sepeda motor Honda. Dari jumlah tersebut, 81 karya terbaik terpilih untuk mengikuti babak final dan memperebutkan gelar juara nasional.

Memasuki penyelenggaraan ke-12 sejak menggunakan nama Honda Modif Contest pada 2014, kompetisi tahun ini mengusung tema #RideCreation. Seri regional digelar di Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, Banjarbaru, Pekanbaru, Samarinda, Solo, dan Denpasar sebelum ditutup melalui Final Battle di Ambarawa.

HMC 2026 menyediakan sembilan kelas yang dapat diikuti modifikator sesuai karakter dan konsep kendaraannya. Untuk sepeda motor produksi 2010 ke atas, kelas yang dilombakan meliputi Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Matic & Cub Community Touring, Sport Community Touring, All Sport (Naked & Fairing), dan Show Off.

Sementara itu, kelas All Stock & Advance diperuntukkan bagi sepeda motor produksi sebelum 2010. Kompetisi juga menghadirkan kelas Racing Style dan Free For All yang terbuka untuk seluruh kategori sepeda motor Honda.

Selain kompetisi utama, HMC 2026 memberikan sejumlah penghargaan Best Achievement. Di antaranya Best Retro Scoopy, Best Retro Stylo 160, Best Xplorer, Best Big Scooter, Best Skuter Kalcer, Best Matic Proper, Best Media Pick, Best Crowd Favorite, dan Best Fun Community.