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Otomotif

Penggemar Skuter Matik Wajib Tahu, SYM MAXSYM TURBO Tawarkan Sensasi Mesin 465cc Turbo

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
SYM MAXSYM TURBO. (GREATBIKER)
SYM MAXSYM TURBO. (GREATBIKER)

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PONTIANAK POST – Pasar skuter matik berkapasitas besar berpotensi semakin menarik dengan kehadiran SYM MAXSYM TURBO.

Model ini menawarkan konsep berbeda melalui penggunaan mesin dua silinder 465cc yang dilengkapi teknologi turbocharger dan intercooler.

Kombinasi itu menjanjikan performa tinggi sekaligus mempertahankan kepraktisan skuter matik untuk kebutuhan berkendara.

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MAXSYM TURBO menjadi salah satu konsep menarik dari pabrikan asal Taiwan, SYM, yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan produk skuter.

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Kehadirannya memperlihatkan ambisi perusahaan untuk menghadirkan skuter berperforma tinggi dengan teknologi yang tidak biasa.

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Mesin 465cc Turbo, Tenaga Tembus 53 PS

Melansir GreatBiker, daya tarik utama SYM MAXSYM TURBO terletak pada sektor dapur pacu. Motor ini menggunakan mesin dua silinder segaris berkapasitas 465cc, DOHC, delapan katup, serta sistem pendingin cairan.

Menariknya, mesin tersebut sudah dilengkapi turbocharger dan intercooler. Kombinasi teknologi ini dirancang untuk meningkatkan suplai udara ke ruang bakar sehingga menghasilkan tenaga dan torsi lebih besar.

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Berdasarkan spesifikasi yang dilaporkan, mesinnya mampu menghasilkan tenaga maksimal 53 PS pada 6.500 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 58,9 Nm pada 5.500 rpm.

Akselerasi 0-100 Km/Jam Kurang dari 5,7 Detik

Kemampuan akselerasi menjadi salah satu keunggulan yang paling menarik. SYM MAXSYM TURBO diklaim mampu melesat dari posisi diam hingga 100 km/jam dalam waktu kurang dari 5,7 detik.

Performa tersebut terbilang impresif untuk sebuah skuter matik. Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi CVT sehingga pengendara tetap mendapatkan kemudahan berkendara tanpa perlu mengoperasikan kopling maupun perpindahan gigi secara manual.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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