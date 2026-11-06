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Otomotif

Masih Ingat Piaggio Typhoon? Skuter Legendaris Ini Bangkit dengan Wajah Baru dan Fitur Modern

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Piaggio Typhoon. (AUTOBY)
Piaggio Typhoon. (AUTOBY)

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PONTIANAK POST – Piaggio kembali menghidupkan salah satu nama legendaris di dunia skuter melalui kehadiran Typhoon model 2027.

Skuter asal Italia ini mendapatkan perombakan menyeluruh dengan desain lebih modern, tetapi tetap mempertahankan karakter khas generasi terdahulu.

Diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026, Piaggio Typhoon terbaru menyasar pengendara perkotaan yang membutuhkan kendaraan praktis, lincah, sekaligus memiliki tampilan berbeda.

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Menariknya, model ini tidak hanya mengandalkan desain, tetapi juga membawa sejumlah pembaruan pada sektor teknologi dan kaki-kaki.

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Desain Wajah Bebek Jadi Identitas yang Dipertahankan

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Melansir Autoby, salah satu daya tarik utama Piaggio Typhoon 2027 terletak pada desain bagian depan.

Skuter ini masih mempertahankan ciri khas hidung menyerupai paruh bebek atau duckbill yang sudah menjadi identitas Typhoon sejak pertama kali diperkenalkan di Eropa pada 1993.

Namun, tampilannya kini dibuat lebih tajam dengan lekukan bodi berotot dan pelindung kaki berukuran besar.

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Karakter tersebut membuatnya terlihat lebih agresif dibandingkan skuter perkotaan pada umumnya.

Mesin 124cc, Cocok untuk Mobilitas Harian

Untuk sektor dapur pacu, Piaggio membekali Typhoon dengan mesin satu silinder 124cc, empat langkah, OHC tiga katup, berpendingin udara paksa.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 7,8 kW atau sekitar 10,6 PS pada 7.400 rpm. Sementara torsi puncaknya mencapai 10,4 Nm pada 6.200 rpm.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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