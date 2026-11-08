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Otomotif

United T1800, Skuter Listrik dengan Kecepatan 70 Km/Jam, Harga Rp31,5 Juta

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Penulis: Chairunnisya
Skuter listrik United T1800 Standard dibanderol Rp31,5 juta dengan kecepatan maksimum 70 km/jam, baterai 28 Ah, dan tujuh pilihan warna. (ZIGWHEELS)
Skuter listrik United T1800 Standard dibanderol Rp31,5 juta dengan kecepatan maksimum 70 km/jam, baterai 28 Ah, dan tujuh pilihan warna. (ZIGWHEELS)

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PONTIANAK POST - Skuter listrik menjadi salah satu pilihan kendaraan untuk mobilitas sehari-hari.

Selain menawarkan penggerak tanpa bahan bakar bensin, kendaraan jenis ini juga hadir dengan desain dan fitur yang semakin beragam.

Salah satu model yang bisa dilirik adalah United T1800 Standard. Skuter listrik produksi United ini ditawarkan dengan harga Rp31,5 juta.

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Model tersebut memiliki kecepatan maksimum hingga 70 km per jam dan mengusung baterai berkapasitas 28 Ah.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia dengan bobot 99 kilogram serta kapasitas tempat duduk untuk dua orang,

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United T1800 Standard menyasar pengguna yang membutuhkan kendaraan listrik untuk aktivitas harian.

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Kecepatan Maksimum Mencapai 70 Km/Jam

Dari sisi performa, United T1800 Standard menggunakan penggerak listrik dengan transmisi CVT.

Skuter ini memiliki kecepatan maksimum 70 km per jam. Sementara itu, kapasitas baterainya tercatat sebesar 28 Ah dengan voltase 60 V.

Namun, informasi mengenai jarak tempuh maksimal dalam sekali pengisian daya dan waktu pengisian baterai tidak dicantumkan dalam spesifikasi pada laman tersebut.

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Dimensi dan Bobot United T1800

Untuk menunjang penggunaan sehari-hari, United T1800 Standard memiliki dimensi panjang 1.865 mm, lebar 715 mm, dan tinggi 1.170 mm.

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Editor : Chairunnisya
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