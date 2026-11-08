Rakata X5, Skuter Listrik dengan Jarak Tempuh 70 Km dan Baterai 20 Ah

PONTIANAK POST - Skuter listrik bisa menjadi alternatif kendaraan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Salah satu model yang menarik untuk dilirik adalah Rakata Motorcycle X5 Electric, yang menawarkan jarak tempuh hingga 70 kilometer dalam penggunaan dalam kota.

Skuter listrik ini mengandalkan motor buatan Bosch dan baterai berkapasitas 20 Ah.

Kecepatan maksimumnya mencapai 50 km per jam, dengan sistem transmisi otomatis yang praktis untuk penggunaan harian.

Mengusung desain skuter dengan kapasitas dua penumpang, Rakata X5 juga dibekali sejumlah fitur, mulai dari panel instrumen digital hingga lampu utama LED.

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Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam memilih motor listrik adalah kapasitas baterai dan jarak tempuhnya.

Berdasarkan spesifikasi yang tercantum di Zigwheels Indonesia, Rakata X5 Electric menggunakan baterai berkapasitas 20 Ah dengan voltase 60 V.

Motor listriknya menggunakan tipe Bosch. Untuk penggunaan dalam kota, jarak tempuh yang dicantumkan mencapai 70 kilometer.

Sementara itu, kecepatan maksimum skuter listrik ini berada di angka 50 km per jam.

Pengoperasiannya menggunakan transmisi otomatis sehingga pengendara tidak perlu melakukan perpindahan gigi secara manual.