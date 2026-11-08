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Otomotif

Selis Neo Scootic, Motor Listrik Rp13,5 Juta dengan Jarak Tempuh 40 Km

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Penulis: Chairunnisya
Selis Neo Scootic Electric merupakan motor listrik seharga Rp13,5 juta dengan baterai 20 Ah, jarak tempuh 40 kilometer, dan kecepatan maksimum 40 km/jam. (ZIGWHEELS INDONESIA)
Selis Neo Scootic Electric merupakan motor listrik seharga Rp13,5 juta dengan baterai 20 Ah, jarak tempuh 40 kilometer, dan kecepatan maksimum 40 km/jam. (ZIGWHEELS INDONESIA)

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PONTIANAK POST - Motor listrik dengan harga terjangkau menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan tanpa bahan bakar bensin.

Pilihannya pun semakin beragam, mulai dari model berdesain kompak hingga skuter listrik dengan fitur untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah satu model yang bisa dipertimbangkan adalah Selis Neo Scootic Electric. Motor listrik ini dipasarkan dengan harga Rp13,5 juta.

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Meski berada di segmen harga belasan juta rupiah, Selis Neo Scootic sudah dibekali baterai berkapasitas 20 Ah.

Jarak tempuhnya diklaim mencapai 40 kilometer untuk penggunaan dalam kota, dengan kecepatan maksimum 40 km per jam.

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Skuter listrik ini juga menawarkan sejumlah fitur, seperti panel instrumen digital, lampu LED, dan sistem alarm.

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Baterai 20 Ah, Jarak Tempuh 40 Km

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, salah satu spesifikasi penting Selis Neo Scootic terletak pada sistem penggerak listriknya.

Motor ini menggunakan baterai berkapasitas 20 Ah dengan waktu pengisian daya sekitar tujuh jam.

Untuk penggunaan dalam kota, jarak tempuhnya tercatat mencapai 40 kilometer. Sementara kecepatan maksimum yang ditawarkan sebesar 40 km per jam.

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Penggeraknya menggunakan sistem belt drive dengan transmisi CVT atau otomatis.

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Editor : Chairunnisya
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