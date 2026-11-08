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Otomotif

Hanya Rp6,5 Juta, Motor Listrik Selis Gemini Punya Jarak Tempuh 30 Km dan dan Bobot 57,5 Kg

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Penulis: Chairunnisya
Selis Gemini Electric merupakan motor listrik berharga Rp6,5 juta dengan baterai 12 Ah, jarak tempuh 30 kilometer, dan bobot kendaraan 57,5 kilogram. (ZIGWHEELS INDONESIA)
Selis Gemini Electric merupakan motor listrik berharga Rp6,5 juta dengan baterai 12 Ah, jarak tempuh 30 kilometer, dan bobot kendaraan 57,5 kilogram. (ZIGWHEELS INDONESIA)

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PONTIANAK POST - Motor listrik berharga terjangkau semakin banyak menjadi pilihan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Tidak semua pengguna membutuhkan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau jarak tempuh ratusan kilometer.

Untuk perjalanan jarak pendek, motor listrik berukuran kompak bisa menjadi alternatif. Salah satu pilihan di segmen tersebut adalah Selis Gemini Electric.

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Dilansir dari Zigwheels Indonesia, motor listrik ini ditawarkan dengan harga Rp6,5 juta. Selis Gemini mengandalkan baterai berkapasitas 12 Ah dengan tegangan 48 volt.

Jarak tempuhnya mencapai 30 kilometer untuk penggunaan dalam kota, sedangkan kecepatan maksimumnya 25 km per jam.

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Dengan bobot hanya 57,5 kilogram dan kapasitas dua penumpang, motor listrik ini mengusung karakter kendaraan kompak untuk mobilitas jarak dekat.

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Baterai 12 Ah, Jarak Tempuh 30 Km

Dari sektor penggerak, Selis Gemini menggunakan tenaga listrik dengan baterai berkapasitas 12 Ah dan tegangan 48 volt.

Waktu pengisian baterainya tercatat sekitar enam jam. Setelah pengisian penuh, jarak tempuh dalam kota mencapai 30 kilometer. 

Sementara itu, kecepatan maksimum kendaraan ini berada di angka 25 km per jam.

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Spesifikasi tersebut memperlihatkan bahwa Selis Gemini lebih diarahkan untuk perjalanan jarak pendek dibandingkan penggunaan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan jangkauan perjalanan jauh.

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Editor : Chairunnisya
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