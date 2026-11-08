Yamaha Fino 125 Blue Core Premium Harga Rp20,4 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

PONTIANAK POST - Motor matik bergaya klasik masih memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta kendaraan roda dua.

Selain menawarkan desain yang berbeda dari skuter modern, model retro juga menjadi pilihan bagi pengendara yang mengutamakan tampilan stylish untuk aktivitas sehari-hari.

Salah satu model yang masih menarik perhatian adalah Yamaha Fino 125 Blue Core Premium.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, motor matik ini ditawarkan dengan harga Rp20,4 juta.

Mengusung mesin 125 cc berteknologi Blue Core, Yamaha Fino 125 memiliki tenaga maksimum 9,38 hp dan torsi puncak 9,6 Nm.

Advertisement Motor ini juga menggunakan transmisi otomatis CVT serta menawarkan kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter.

Harga Yamaha Fino 125 Blue Core Premium

Yamaha Fino 125 Blue Core Premium dipasarkan dengan harga Rp20,4 juta.

Selain varian Premium, Yamaha Fino 125 juga tersedia dalam pilihan Blue Core Sporty dengan harga Rp20,4 juta dan Blue Core Grande Rp21,61 juta.

Mesin 125 cc dengan Teknologi Blue Core

Sektor mesin menjadi salah satu bagian penting dari Yamaha Fino 125 Blue Core Premium.

Skuter matik ini menggunakan mesin 4-tak, SOHC, satu silinder dengan kapasitas 125 cc.