Suzuki NEX II Elegant Harga Rp20,5 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

PONTIANAK POST - Suzuki NEX II Elegant menjadi salah satu pilihan motor matik di kelas entry-level.

Skutik ini mengandalkan mesin 113 cc, transmisi CVT, serta bobot kendaraan 93 kilogram untuk menunjang kebutuhan mobilitas harian.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, Suzuki NEX II Elegant tercantum dengan harga Rp20,5 juta.

Motor ini dibekali sejumlah fitur, mulai dari sistem pengapian injeksi, starter elektrik dan engkol, hingga rem cakram di bagian depan.

Mesin 113 cc dengan Sistem Injeksi

Advertisement Suzuki NEX II Elegant menggunakan mesin 113 cc, satu silinder, empat langkah, SOHC, dua katup, dan berpendingin udara.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 9,2. Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 8,7 Nm pada putaran 9.000 rpm.

Sistem bahan bakarnya sudah menggunakan teknologi fuel injection.

Untuk penyaluran tenaga, motor ini mengandalkan transmisi otomatis CVT. Pengendara juga dapat menyalakan mesin melalui starter elektrik maupun engkol.

Dimensi Ringkas dan Bobot 93 Kilogram

Dari sisi ukuran, Suzuki NEX II Elegant memiliki panjang 1.890 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 1.045 mm. Bobot kendaraan tercatat 93 kilogram dengan kapasitas dua tempat duduk.

Kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 3,6 liter. Dimensi tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan konsumen yang mencari skutik berukuran relatif ringkas.