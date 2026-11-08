TVS Dazz Standard Harga Rp15,19 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

PONTIANAK POST - TVS Dazz Standard merupakan motor matik yang dibekali mesin berkapasitas 109,65 cc.

Skutik ini menawarkan transmisi otomatis CVT, pilihan starter elektrik dan engkol, serta bobot kendaraan 93 kilogram.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, TVS Dazz Standard tercantum dengan harga Rp15,19 juta.

Motor ini juga memiliki roda berukuran 14 inci dan kapasitas tangki bahan bakar 5,1 liter.

Mesin 109,65 cc dengan Transmisi CVT

Advertisement TVS Dazz Standard menggunakan mesin DIGITECH-R berkapasitas 109,65 cc, satu silinder, empat langkah, SOHC, dan dua katup.

Mesin tersebut mengandalkan sistem pendingin udara serta sistem injeksi DFI.

Tenaga maksimalnya tercatat 8,7, sedangkan torsi puncak mencapai 8,7 Nm pada 5.500 rpm. Putaran tenaga maksimal berada di 7.500 rpm.

Untuk menyalurkan tenaga ke roda, motor ini menggunakan transmisi otomatis CVT.

Pengendara juga mendapat dua pilihan menyalakan mesin, yakni starter elektrik dan engkol.

Dimensi Ringkas dengan Bobot 93 Kg

Dari sisi ukuran, TVS Dazz Standard memiliki panjang 1.875 mm, lebar 670 mm, dan tinggi 1.050 mm. Jarak sumbu rodanya 1.240 mm dengan ground clearance 115 mm.