Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

TVS Dazz Standard Harga Rp15,19 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

C
Penulis: Chairunnisya
TVS Dazz Standard merupakan motor matik bermesin 109,65 cc dengan transmisi CVT dan pilihan starter elektrik serta engkol. (ZIGWHEELS INDONESIA)
TVS Dazz Standard merupakan motor matik bermesin 109,65 cc dengan transmisi CVT dan pilihan starter elektrik serta engkol. (ZIGWHEELS INDONESIA)

Advertisement

PONTIANAK POST - TVS Dazz Standard merupakan motor matik yang dibekali mesin berkapasitas 109,65 cc.

Skutik ini menawarkan transmisi otomatis CVT, pilihan starter elektrik dan engkol, serta bobot kendaraan 93 kilogram.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, TVS Dazz Standard tercantum dengan harga Rp15,19 juta.

Advertisement

Baca Juga: Suzuki NEX II Elegant Harga Rp20,5 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Motor ini juga memiliki roda berukuran 14 inci dan kapasitas tangki bahan bakar 5,1 liter.

Mesin 109,65 cc dengan Transmisi CVT

Advertisement

TVS Dazz Standard menggunakan mesin DIGITECH-R berkapasitas 109,65 cc, satu silinder, empat langkah, SOHC, dan dua katup.

Mesin tersebut mengandalkan sistem pendingin udara serta sistem injeksi DFI.

Baca Juga: Yamaha Fino 125 Blue Core Premium Harga Rp20,4 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Tenaga maksimalnya tercatat 8,7, sedangkan torsi puncak mencapai 8,7 Nm pada 5.500 rpm. Putaran tenaga maksimal berada di 7.500 rpm.

Untuk menyalurkan tenaga ke roda, motor ini menggunakan transmisi otomatis CVT.

Pengendara juga mendapat dua pilihan menyalakan mesin, yakni starter elektrik dan engkol.

Baca Juga: Hanya Rp6,5 Juta, Motor Listrik Selis Gemini Punya Jarak Tempuh 30 Km dan dan Bobot 57,5 Kg

Dimensi Ringkas dengan Bobot 93 Kg

Dari sisi ukuran, TVS Dazz Standard memiliki panjang 1.875 mm, lebar 670 mm, dan tinggi 1.050 mm. Jarak sumbu rodanya 1.240 mm dengan ground clearance 115 mm.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Hanya Rp6,5 Juta, Motor Listrik Selis Gemini Punya Jarak Tempuh 30 Km dan dan Bobot 57,5 Kg

Hanya Rp6,5 Juta, Motor Listrik Selis Gemini Punya Jarak Tempuh 30 Km dan dan Bobot 57,5 Kg

Selis Gemini dibanderol Rp6,5 juta dengan baterai 12 Ah, jarak tempuh 30 km, dan bobot ringan 57,5 kg

Selis Neo Scootic, Motor Listrik Rp13,5 Juta dengan Jarak Tempuh 40 Km

Selis Neo Scootic, Motor Listrik Rp13,5 Juta dengan Jarak Tempuh 40 Km

Selis Neo Scootic dibanderol Rp13,5 juta dengan baterai 20 Ah, jarak tempuh 40 km, dan kecepatan maksimum 40 km/jam.

Yamaha Xenter E 2027 Siap Goda Pecinta Motor Listrik, Sekali Cas Bisa Tempuh 108 Km

Yamaha Xenter E 2027 Siap Goda Pecinta Motor Listrik, Sekali Cas Bisa Tempuh 108 Km

Yamaha Xenter E 2027 hadir dengan baterai 3,5 kWh, jarak tempuh 108 km, roda 16 inci, ABS, dan fitur modern.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer