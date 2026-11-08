Suzuki Satria F150 Black Predator Harga Rp29,16 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

PONTIANAK POST - Suzuki Satria F150 Black Predator merupakan motor bebek bergaya hyperunderbone yang mengandalkan mesin 147,3 cc dengan transmisi manual enam percepatan.

Model ini memiliki tenaga maksimal 18,23 dan torsi puncak 13,8 Nm.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, Suzuki Satria F150 Black Predator tercantum dengan harga Rp29,16 juta.

Motor ini juga dibekali sistem injeksi bahan bakar, pendingin cairan, serta rem cakram pada roda depan dan belakang.

Mesin 147,3 Cc dengan Tenaga 18,23

Advertisement Suzuki Satria F150 Black Predator menggunakan mesin 147,3 cc, satu silinder, empat langkah, DOHC, dan empat katup.

Mesin ini sudah menggunakan sistem injeksi bahan bakar serta pendingin cairan.

Tenaga maksimalnya tercatat 18,23, sedangkan torsi puncak mencapai 13,8 Nm pada putaran 8.500 rpm. Tenaga maksimal dicapai pada 10.000 rpm.

Untuk penyaluran tenaga, motor ini menggunakan transmisi manual enam percepatan dengan penggerak rantai. Kecepatan maksimal mencapai 142 km/jam.

Dimensi dan Bobot Suzuki Satria F150

Dari sisi ukuran, Suzuki Satria F150 Black Predator memiliki panjang 1.960 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 980 mm.

Jarak sumbu rodanya mencapai 1.280 mm dengan ground clearance 150 mm.