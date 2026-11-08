Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Otomotif

Suzuki Satria F150 Black Predator Harga Rp29,16 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

C
Penulis: Chairunnisya
Suzuki Satria F150 Black Predator dibekali mesin 147,3 cc, transmisi manual enam percepatan, dan rem cakram pada kedua roda. (ZIGWHEELS INDONESIA)
Suzuki Satria F150 Black Predator dibekali mesin 147,3 cc, transmisi manual enam percepatan, dan rem cakram pada kedua roda. (ZIGWHEELS INDONESIA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Suzuki Satria F150 Black Predator merupakan motor bebek bergaya hyperunderbone yang mengandalkan mesin 147,3 cc dengan transmisi manual enam percepatan.

Model ini memiliki tenaga maksimal 18,23 dan torsi puncak 13,8 Nm.

Dilansir dari Zigwheels Indonesia, Suzuki Satria F150 Black Predator tercantum dengan harga Rp29,16 juta. 

Advertisement

Baca Juga: TVS Dazz Standard Harga Rp15,19 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Motor ini juga dibekali sistem injeksi bahan bakar, pendingin cairan, serta rem cakram pada roda depan dan belakang.

Mesin 147,3 Cc dengan Tenaga 18,23

Advertisement

Suzuki Satria F150 Black Predator menggunakan mesin 147,3 cc, satu silinder, empat langkah, DOHC, dan empat katup.

Mesin ini sudah menggunakan sistem injeksi bahan bakar serta pendingin cairan.

Baca Juga: Suzuki NEX II Elegant Harga Rp20,5 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Tenaga maksimalnya tercatat 18,23, sedangkan torsi puncak mencapai 13,8 Nm pada putaran 8.500 rpm. Tenaga maksimal dicapai pada 10.000 rpm.

Untuk penyaluran tenaga, motor ini menggunakan transmisi manual enam percepatan dengan penggerak rantai. Kecepatan maksimal mencapai 142 km/jam.

Dimensi dan Bobot Suzuki Satria F150

Dari sisi ukuran, Suzuki Satria F150 Black Predator memiliki panjang 1.960 mm, lebar 675 mm, dan tinggi 980 mm.

Baca Juga: Yamaha Fino 125 Blue Core Premium Harga Rp20,4 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Jarak sumbu rodanya mencapai 1.280 mm dengan ground clearance 150 mm.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Suzuki NEX II Elegant Harga Rp20,5 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Suzuki NEX II Elegant Harga Rp20,5 Juta, Ini Spesifikasi dan Fiturnya

Suzuki NEX II Elegant tercantum Rp20,5 juta. Simak spesifikasi mesin 113 cc, fitur, serta dimensinya.

Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 Meluncur, Bikin Pencinta Motor Bebek Sport Melirik

Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 Meluncur, Bikin Pencinta Motor Bebek Sport Melirik

Suzuki Raider R150 Shadow Edition 2027 meluncur di Filipina dengan mesin 147 cc dan tenaga 18,4 PS.

Suzuki V-Strom 250 Punya Tangki 17 Liter, Motor Adventure untuk Kenyamanan Touring Jarak Jauh

Suzuki V-Strom 250 Punya Tangki 17 Liter, Motor Adventure untuk Kenyamanan Touring Jarak Jauh

Suzuki V-Strom 250 menawarkan mesin dua silinder, tangki 17 liter, posisi berkendara nyaman, dan fitur praktis untuk touring.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer